Почему зеленые сопли не признак бактериальной инфекции, объяснила врач Евдокимова

Многие мамочки уверены, что появление зеленых соплей у ребенка говорит о присоединении бактериальной инфекции. А значит, пора пить антибиотики. Однако, как говорит лор-врач, это из разряда распространенных мифов.Слизь в носу есть у каждого человека. Она нам помогает задерживать пыль, вирусы и бактерии, попадающие из воздуха внутрь вместе с дыханием. Когда мы здоровы, она обычно прозрачная и жидкая. А вот когда человек заболевает той же ОРВИ, она меняет свои свойства.По словам врача-оториноларинголога Марии Евдокимовой, во время болезни эта слизь в носу может приобрести зеленый или желтый цвет. Но это вовсе не значит, что к изначальной вирусной инфекции успела присоединиться бактериальная. И тем более это не гной. В изменении цвета выделений может быть виноват такой микроэлемент, как железо.«Зеленый цвет появляется, когда в бой вступают лейкоциты — клетки крови и важный компонент иммунной системы. Их задача — уничтожать „врагов“ (бактерии, вирусы). Нейтрофилы (вид лейкоцитов) выделяют ферменты, например миелопероксидазу, которые содержат железо. Именно оно придает слизи зеленоватый или желто-зеленый оттенок. Чем интенсивнее борьба, тем ярче цвет», — пояснила Мария Евдокимова в своем телеграм-канале.Как подчеркнула лор-врач, зеленые сопли чаще всего признак того, что ваш иммунитет активно работает. А еще часто бывает, что и признак скорого выздоровления.Не показание к приему антибиотиковНе стоит расценивать позеленение соплей как срочное показание к началу приема антибиотиков, особенно если вы назначаете их себе сами. По словам врача, такое может происходить и при вирусных инфекциях, на которые антибиотики, как известно, не действуют.«Когда слизь застаивается в пазухах и полости носа из-за отека или длительного насморка, она густеет, а ферменты лейкоцитов накапливаются — вот и зеленоватый оттенок», — уточняет специалист.Однако иногда зеленые сопли действительно могут указывать на бактериальную природу инфекции. Мария Евдокимова назвала четыре характерных признака, которые часто встречаются в таких случаях:высокая температура дольше 3 дней,сильная головная боль,заложенность носа более 10 дней,неприятный запах из носа.Как отличить по анализу кровиКлинический анализ крови (другое название — общий анализ крови), пожалуй, самое популярное исследование в медицине. Без него не обходится ни одно лечение. По его результатам, например, можно также узнать, какая инфекция у пациента — вирусная или бактериальная.Семейный врач Елена Аньшина ранее называла показатели в анализе, которые могут указывать на развитие бактериальной инфекции. Посмотрите, есть ли такое:лейкоциты, нейтрофилы, СОЭ выше нормы;эозинофилы сначала норма, потом могут снижаться;лимфоциты ниже нормы;сдвиг лейкоцитарной формулы влево — увеличивается количество палочкоядерных нейтрофилов, могут появляться метамиелоциты и миелоциты.Как уточняла врач, бактериальная инфекция часто поражает организм локализованно. Она может вызвать, например, отит, гайморит или пневмонию. Однако не стоит сразу же при появлении симптомов простуды бежать в лабораторию. По словам Елены Аньшиной, если ОРВИ протекает без каких-то осложнений, сдавать анализ крови в первые 5-6 дней не имеет смысла.

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