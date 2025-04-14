Зубной налет, плохой сон и еще 8 неочевидных признаков серьезных проблем с ЖКТ

Когда болит живот, мучит изжога, метеоризм или диарея, ни у кого не возникает сомнения: дело в нарушениях работы ЖКТ. Однако бывают симптомы, по которым заподозрить проблемы с пищеварением не так-то легко.И действительно, как часто вы списываете усталость на банальный недосып? Конечно, он тоже может быть в этом виноват, но далеко не всегда или не только он.По словам врача-терапевта Ирины Барановой, не стоит воспринимать кишечник просто как фабрику по переработке еды. Ведь недаром его часто называют вторым мозгом — по сути, это еще один центр управления нашим организмом. Поэтому и нарушения в его работе могут проявляться самыми разными способами. Порой весьма неожиданными.Ирина Баранова назвала в своем телеграм-канале 10 неочевидных признаков, которые могут указывать на сбой в работе ЖКТ. А вы об этом, наверное, даже и не подумали бы.1. Постоянная усталостьПо словам врача, причина может скрываться в нарушении всасывания питательных веществ в кишечнике. Например, дефицит железа или витамина B12 часто связан с проблемами ЖКТ и напрямую влиять на вашу энергию.2. Раздражительность и перепады настроенияКишечник производит около 90% серотонина — одного из четырех главных гормонов счастья. Поэтому неудивительно, что ваше настроение может страдать, если с кишечником не все в порядке.3. Проблемы с кожейПлохая работа ЖКТ часто вызывает воспалительные процессы, которые отражаются на состоянии кожи. Не спешите списывать появление высыпаний, акне или экземы на «что-то съел не то» или «сегодня просто был нервный день». Возможно, это сигнал о дисбалансе микрофлоры кишечника.4. Частые простудыЕсли вы часто простужаетесь и болеете, это может быть связано с иммунитетом, сила которого напрямую зависит от состояния вашего кишечника и населяющих его бактерий. Считается, что 70-80% клеток иммунной системы находятся именно там. Вы знали об этом?5. Неприятный запах изо ртаПервое, что приходит на ум, — пора к стоматологу. К этому специалисту, без сомнения, надо наведываться регулярно. Но причина галитоза, который сам по себе может доставить немало проблем при общении с окружающими, бывает связана не только с зубами или горлом, но и с ЖКТ. Например, застой пищи в желудке или нарушение микробиома кишечника тоже могут вызывать неприятный запах изо рта, который не проходит даже после чистки зубов.6. Зубной налетКажется, что дело просто в недостаточной гигиене полости рта. Возможно, но это не всегда единственная причина. Если налет появляется слишком быстро даже после профессиональной чистки у стоматолога, скорее всего, проблему надо искать глубже — возможно, она в желудке.7. Отеки и вздутие животаМногие думают, что отеки — это только про почки. Но если организм плохо усваивает белки или соль, это может приводить к задержке жидкости в организме.8. Изменение аппетитаЕсли вы внезапно стали есть меньше или, наоборот, больше обычного, это тоже может быть связано с ЖКТ. По словам врача, гастрит или язва могут снижать аппетит, а нарушение работы поджелудочной железы — вызывать постоянное чувство голода.9. Ломкие ногти и тусклые волосыПроблемы с ногтями и волосами могут говорить о дефиците питательных веществ. А он возникает в том числе из-за плохой всасываемости в кишечнике веществ, поступающих с пищей. Например, недостаток цинка или биотина часто связан с проблемами ЖКТ.10. Плохой сонОказывается, состояние кишечника тесно связано и с качеством нашего сна. А все потому, что полезные бактерии, обитающие в кишечнике, влияют на выработку мелатонина — гормона сна. Поэтому, если вас мучат бессонница или частые пробуждения среди ночи, не лишним будет проверить состояние своего ЖКТ и позаботиться о нем.К слову, одной из причин плохого ночного сна может быть дефицит железа. Как они друг на друга влияют, ранее рассказывал врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов.Массаж для ЖКТКонечно, при частой боли в животе или диарее на массаж рассчитывать точно не стоит, здесь без похода к врачу и лекарств вы вряд ли обойдетесь. К тому же, не зная причин недомогания, самолечением и массажем вы можете сделать себе только хуже.Но если проблемы с ЖКТ периодические и не слишком явные, употребление достаточного количества жидкости и самомассаж могут прийти на помощь. Врач-кардиолог Ольга Бокерия ранее рассказывала, что при лечении «болезней живота» часто используют массаж точки ST-36 на обеих ногах в течение 30-60 секунд. Делать это можно в любое время дня.Найти эту точку можно следующим образом:найдите самый нижний край коленной чашечки;отступите от него вниз на ширину четырех пальцев, сложенных вместе;точка находится на уровне мизинца, но чуть в сторону к наружной стороне голени.А еще для хорошей работы кишечника полезны упражнения. Какие именно, ранее рассказывал Дмитрий Веселов, колопроктолог ФКНЦ ФМБА России. Например, для профилактики запоров помогает лимфодренажная ходьба на пятках. По словам специалиста, с помощью несложных упражнений можно обеспечить прилив крови к органам пищеварения, тонизировать гладкую мускулатуру и улучшить перистальтику. Делать такие упражнения доктор советовал утром или через три часа после приема пищи.

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