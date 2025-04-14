Зубной налет, плохой сон и еще 8 неочевидных признаков серьезных проблем с ЖКТ
И действительно, как часто вы списываете усталость на банальный недосып? Конечно, он тоже может быть в этом виноват, но далеко не всегда или не только он.
По словам врача-терапевта Ирины Барановой, не стоит воспринимать кишечник просто как фабрику по переработке еды. Ведь недаром его часто называют вторым мозгом — по сути, это еще один центр управления нашим организмом. Поэтому и нарушения в его работе могут проявляться самыми разными способами. Порой весьма неожиданными.
Ирина Баранова назвала в своем телеграм-канале 10 неочевидных признаков, которые могут указывать на сбой в работе ЖКТ. А вы об этом, наверное, даже и не подумали бы.
1. Постоянная усталость
По словам врача, причина может скрываться в нарушении всасывания питательных веществ в кишечнике. Например, дефицит железа или витамина B12 часто связан с проблемами ЖКТ и напрямую влиять на вашу энергию.
2. Раздражительность и перепады настроения
Кишечник производит около 90% серотонина — одного из четырех главных гормонов счастья. Поэтому неудивительно, что ваше настроение может страдать, если с кишечником не все в порядке.
3. Проблемы с кожей
Плохая работа ЖКТ часто вызывает воспалительные процессы, которые отражаются на состоянии кожи. Не спешите списывать появление высыпаний, акне или экземы на «что-то съел не то» или «сегодня просто был нервный день». Возможно, это сигнал о дисбалансе микрофлоры кишечника.
4. Частые простуды
Если вы часто простужаетесь и болеете, это может быть связано с иммунитетом, сила которого напрямую зависит от состояния вашего кишечника и населяющих его бактерий. Считается, что 70-80% клеток иммунной системы находятся именно там. Вы знали об этом?
5. Неприятный запах изо рта
Первое, что приходит на ум, — пора к стоматологу. К этому специалисту, без сомнения, надо наведываться регулярно. Но причина галитоза, который сам по себе может доставить немало проблем при общении с окружающими, бывает связана не только с зубами или горлом, но и с ЖКТ. Например, застой пищи в желудке или нарушение микробиома кишечника тоже могут вызывать неприятный запах изо рта, который не проходит даже после чистки зубов.
6. Зубной налет
Кажется, что дело просто в недостаточной гигиене полости рта. Возможно, но это не всегда единственная причина. Если налет появляется слишком быстро даже после профессиональной чистки у стоматолога, скорее всего, проблему надо искать глубже — возможно, она в желудке.
7. Отеки и вздутие живота
Многие думают, что отеки — это только про почки. Но если организм плохо усваивает белки или соль, это может приводить к задержке жидкости в организме.
8. Изменение аппетита
Если вы внезапно стали есть меньше или, наоборот, больше обычного, это тоже может быть связано с ЖКТ. По словам врача, гастрит или язва могут снижать аппетит, а нарушение работы поджелудочной железы — вызывать постоянное чувство голода.
9. Ломкие ногти и тусклые волосы
Проблемы с ногтями и волосами могут говорить о дефиците питательных веществ. А он возникает в том числе из-за плохой всасываемости в кишечнике веществ, поступающих с пищей. Например, недостаток цинка или биотина часто связан с проблемами ЖКТ.
10. Плохой сон
Оказывается, состояние кишечника тесно связано и с качеством нашего сна. А все потому, что полезные бактерии, обитающие в кишечнике, влияют на выработку мелатонина — гормона сна. Поэтому, если вас мучат бессонница или частые пробуждения среди ночи, не лишним будет проверить состояние своего ЖКТ и позаботиться о нем.
К слову, одной из причин плохого ночного сна может быть дефицит железа. Как они друг на друга влияют, ранее рассказывал врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов.
Массаж для ЖКТ
Конечно, при частой боли в животе или диарее на массаж рассчитывать точно не стоит, здесь без похода к врачу и лекарств вы вряд ли обойдетесь. К тому же, не зная причин недомогания, самолечением и массажем вы можете сделать себе только хуже.
Но если проблемы с ЖКТ периодические и не слишком явные, употребление достаточного количества жидкости и самомассаж могут прийти на помощь. Врач-кардиолог Ольга Бокерия ранее рассказывала, что при лечении «болезней живота» часто используют массаж точки ST-36 на обеих ногах в течение 30-60 секунд. Делать это можно в любое время дня.
Найти эту точку можно следующим образом:
найдите самый нижний край коленной чашечки;
отступите от него вниз на ширину четырех пальцев, сложенных вместе;
точка находится на уровне мизинца, но чуть в сторону к наружной стороне голени.
А еще для хорошей работы кишечника полезны упражнения. Какие именно, ранее рассказывал Дмитрий Веселов, колопроктолог ФКНЦ ФМБА России. Например, для профилактики запоров помогает лимфодренажная ходьба на пятках. По словам специалиста, с помощью несложных упражнений можно обеспечить прилив крови к органам пищеварения, тонизировать гладкую мускулатуру и улучшить перистальтику. Делать такие упражнения доктор советовал утром или через три часа после приема пищи.
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