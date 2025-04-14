Непрошенные гости: какие необычные симптомы могут указывать на заражение глистами

Глисты вызывают не только зуд в заднем проходе, но и другие, менее очевидные симптомы.

Глисты (гельминты) — это паразитические черви, которые могут жить в организме человека, питаясь его ресурсами. Многие считают, что глисты — исключительно детская проблема, но это не так. Взрослые люди часто заражаются ими при несоблюдении гигиены или употреблении неправильно обработанной пищи.

«Заражение глистами может создавать очень серьезную угрозу для организма и здоровья. Эти паразиты забирают себе часть витаминов и других питательных веществ, поступающих с едой и напитками, что провоцирует их нехватку и вместе с ней — недостаток энергии, усталость, анемию, ослабление иммунитета. Токсины, выделяемые глистами, могут вызывать аллергию и интоксикацию, серьезно вредить печени. Кроме того, мигрируя по телу, паразиты способны проникать в разные органы, буквально продырявливая их или способствуя образованию кист», - предупредил в разговоре с MedikForum.ru эпидемиолог Иван Байтяков.

Как в организме появляются глисты

Гельминты попадают в тело человека разными путями:

Через рот (пероральный путь):

Употребляются плохо мытые или немытые овощи, фрукты, зелень — на них могут быть яйца паразитов.
Употребляется сырое или плохо прожаренное мясо, рыба — так в организм проникают свиной и бычий цепень, описторхоз.
Через грязные руки — особенно после контакта с землёй, животными.
Употребляется вода из открытых источников.

Через кожу (перкутанный путь):

После ходьбы босиком по земле — например, через кожу стоп проникают личинки анкилостомы.
При купании в загрязненных водоемах.

От животных:

Кошки и собаки могут быть переносчиками токсокар, эхинококка.

Симптомы заражения глистами

Хорошо известно, что при заражении глистами возникает сильный зуд в заднем проходе и происходит потеря веса. Но паразиты могут вызывать и менее очевидные, либо даже необычные симптомы — заражение ими нередко приобретает вид других проблем.

Неврологические и психические нарушения:

Живя в организме хозяина, глисты выделяют токсины, которые негативно воздействуют на нервную систему — у человека могут возникать чрезмерная раздражительность, тревожность.
При миграции личинок глистов возможны головные боли и головокружение.
Заражение острицами или аскаридами связывают с развитием бруксизма (скрежет зубами во сне).

Прблемы с кожей, ногтями, волосами:

Сыпь, крапивница, экзема — эти проблемы могут возникать как свидетельство аллергической реакции на продукты жизнедеятельности глистов.
Необъяснимый зуд кожи (особенно сильный вечером и ночью).
Ломкость ногтей и выпадение волос — это может быть последствием нехватки питательных веществ из-за паразитов.

Проблемы с ЖКТ (без явных причин):

Глисты нарушают микрофлору и перистальтику — в результате возникают вздутие, метеоризм, запоры или диарея, не связанные с особенностями питания.
После еды может возникать чувство тошноты — особенно после сладкого (некоторые паразиты «любят» сахар).
Поскольку глисты «воруют» питательные вещества, человек может ощущать необычайно сильный или постоянный голод — даже вскоре после приема пищи.

Сонливость:

Сильная сонливость может возникать из-за того, что организм тратит силы на борьбу с паразитами.

Необычные боли:

Боли в мышцах и суставах — они появляются, когда личинки паразитов оседают в мышцах.

Кашель:

Кашель без признаков ОРВИ возможен в том случае, когда мигрирующие личинки раздражают легкие.

Как провериться на наличие глистов

Если возникают подозрения, нужно сдать:

Анализ кала на яйца глистов (лучше 3 раза с интервалом в 2-3 дня).
Соскоб на энтеробиоз (при подозрении на остриц).
Анализ крови на антитела (если паразиты живут не в кишечнике, а в других органах).
Общий анализ крови (при заражении глистами часто бывают повышены эозинофилы).

Продукты, которые помогают бороться с глистами

Некоторые продукты обладают антипаразитарными свойствами и могут помочь в борьбе с этими непрошенными вредителями.

Тыквенные семечки: содержат кукурбитин, который парализует ленточных и круглых червей.
Как принимать: 1 горсть сырых семечек (можно с медом) натощак.

Чеснок: его компонент аллицин убивает многих паразитов и укрепляет иммунитет.
Как принимать: 2-3 зубчика в день или чесночный настой.

Гвоздика и полынь: горькие растения создают неблагоприятную среду для глистов.
Как принимать: как отвары или в составе антипаразитарных сборов.

Кокосовое масло: содержит лауриновую кислоту, которая обладает противогельминтным действием.
Как принимать: 1 ст. л. масла натощак.

Гранат и его кожура: содержат вещество пуникалагин, которое помогает выводить паразитов.
Как принимать: в виде отвара из корок граната (пить 3-4 дня).

Можно ли избавиться от глистов без врача?

Да, но не всегда. Если заражение слабое (например, острицами), можно попробовать известные домашние методы в сочетании со строгой гигиеной. В остальных случаях необходимо обратиться к врачу — особенно, если симптомы не проходят, у человека долго (и непонятно, почему) ощущаются боли, проявления аллергии, анемии.

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