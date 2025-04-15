Самый популярный ЗОЖ продукт: семь из десяти сторонников здорового питания покупают хлебцы каждый месяц

Аналитики Нильсен в исследовании изучили тренды на рынке здорового питания в России. Исследование показало, что россияне, интересующиеся здоровым образом жизни, из всех категорий здоровых продуктов чаще всего выбирают хлебцы.Хлебцы (кукурузные, рисовые, гречневые) оказались на первом месте по популярности среди опрошенных респондентов, опередив полезные сладости, суперфуды, мюсли и многие другие категории, устойчиво ассоциирующиеся со здоровым образом жизни. Почти 7 из 10 потребителей, являющихся сторонниками ЗОЖ, сказали, что за последний месяц покупали хлебцы с маркировкой «Натуральный», «Экологичный», «Био», «Эко», «ЗОЖ», отмечается в исследовании.Также эксперты отмечали, что двигателем кондитерской категории стал спрос на вафли. Вафли, не покрытые шоколадом, выросли на 18% в категории мучных продуктов, тогда как шоколадные вафли вошли в топ-3 импульсивных покупок в 2024 году.

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