CMAJ: разработаны новые рекомендации по лечению ожирения у детей

Канадскими учеными разработаны новые клинические рекомендации по лечению детей и подростков с ожирением.В Канаде с проблемой избыточного веса или ожирения сталкиваются около 25% детей младше 11 лет и трети подростков от 12 до 17 лет. В той или иной степени ситуация повторяется и в других странах. Международные исследования говорят о росте тяжелых форм ожирения среди молодежи.Канадский новый подход основан на важности психологической поддержки, способной улучшить качество жизни и психическое здоровье. В итоге кроме основной задачи решается еще и цель предотвращения сопутствующих рисков, в первую очередь, сердечно-сосудистых заболеваний.Документ включает аспекты питания, физической активности, психологической поддержки, применения технологий, а также медикаментозного и хирургического вмешательства. Авторы акцентируют важность комплексного подхода для эффективности результата. Они рекомендуют включать в стратегию лечения не менее двух подходов.Нельзя, подчеркивают учёные, откладывать лечение на более поздний возраст. Это лишь увеличивает риски осложнений.

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