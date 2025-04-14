Обнаружена неожиданная польза глюкозы
В ходе работы ученые обнаружили, что по мере превращения стволовых клеток в специализированные (например, кожные или костные) уровень глюкозы в клетках возрастает. Это противоречит ожиданиям: ранее считалось, что потребность в глюкозе снижается на фоне замедления деления клеток.
Эксперименты показали, что глюкоза, не расщепляясь, связывается с сотнями белков внутри клетки и запускает изменения в экспрессии генов, включая те, что отвечают за развитие тканей. Когда уровень глюкозы понижен, ткани развиваются с нарушениями.
Открытие меняет представление о глюкозе: она не просто источник энергии, а ключевой сигнал для развития клеток. Исследование может объяснить, почему при диабете замедляется заживление, а при раке нарушается формирование тканей. В будущем результаты помогут создавать новые методы лечения в регенеративной медицине и онкологии.
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