Для замедления старения важен соматропин: как повысить уровень этого гормона молодости
Соматотропин — это пептидный гормон, вырабатываемый гипофизом, также известный как «гормон молодости». Человеческий организм производит его наиболее интенсивно в молодом возрасте до 25–30 лет), а затем его выработка снижается, с чем связаны многие процессы, которые ассоциируются со старением. Об этом сообщила эндокринолог Антонина Гуреева.
За что ответствен соматропин
«Гормон молодости» играет ключевую роль в следующих процессах:
Рост и регенерация тканей;
Укреплении костей и мышц;
Активный метаболизм, сжигание жира, поддержание оптимального веса;
Хорошее состояние кожи, выработка коллагена;
Крепкий иммунитет.
«Соматропин совсем не зря называют гормоном молодости — он замедляет старение, активируя теломеразу, фермент, который защищает ДНК от повреждений и продлевает жизнь клеток. Помимо этого препятствует отложению висцерального жира (внутри органов) и помогает поддерживать стройность, укрепляет кости и суставы, предотвращает остеопороз и дряхление мышц, стимулирует выделение коллагена и эластина, которые делают кожу более упругой и не дают появляться морщинам».
Что происходит в организме при возрастном снижении уровня соматропина:
Уменьшение мышечной массы;
Интенсивное накопление жира (особенно в области живота);
Ухудшение эластичности кожи, появление морщин.
Снижение энергии и выносливости.
Уровень соматотропина можно повысить
Следующие способы позволяют естественно повысить уровень «гормона молодости» в организме:
Хороший сон:
Активнее всего гормон вырабатывается ночью, особенно в глубокой фазе сна (с 23:00 до 2:00). Поэтому эксперт рекомендует ложиться в постель до 23:00, спать 7–9 часов в полной темноте, избегать гаджетов за 1–2 часа до сна.
Интервальное голодание и низкоуглеводное питание:
Инсулин подавляет выработку соматропина, поэтому для активации гормона, замедляющего старение организма, рекомендуется практиковать интервальное голодание, а также уменьшать в рационе сахар и быстрые углеводы, следит за достаточным потреблением белка.
Силовые тренировки:
Приседания, становая тяга, отжимания эффективно стимулируют наш организм производит соматропин.
Какие продукты помогают вырабатывать гормон молодости
Что включить в рацион для повышения уровня соматропина:
Аминокислоты: аргинин, орнитин, глютамин (их содержат мясо, орехи, бобовые);
Витамин D (рыбий жир, яичные желтки);
Мелатонин (вишня, грецкие орехи);
L-карнитин (красное мясо, авокадо).
Что подавляет выработку соматотропина:
Избыток сахара и фастфуда;
Хронический стресс (высокий уровень кортизола);
Алкоголь и курение;
Недосып, ночная активность.
Соматропин и защита от болезней
Естественнр высокий уровень соматотропина снижает риски некоторых возрастных заболеваний:
Сердечно-сосудистые болезни — гормон укрепляет сосуды, нормализует давление и снижает уровень «плохого» холестерина;
Остеопороз — под влиянием соматропина стимулируется рост костной ткани, уменьшается риск переломов;
Сахарный диабет 2 типа — при высоком уровне гормона улучшается чувствительность к инсулину, он помогает контролировать уровень глюкозы в крови;
Нейродегенеративные заболевания (Альцгеймер, Паркинсон) — соматропин защищает нейроны от повреждений и поддерживает когнитивные функции;
Ожирение — здоровый уровень соматропина профилактирует его, ускоряя метаболизм.
«Поддерживая в организме уровень соматропина, можно не только продлить молодость, но и снизить вероятность развития опасных возрастных состояний».
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