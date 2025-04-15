Для замедления старения важен соматропин: как повысить уровень этого гормона молодости

Соматотропин называют «гормоном молодости», так как он укрепляет иммунитет и улучшает состояние кожи, стимулируя выработку коллагена.Соматотропин — это пептидный гормон, вырабатываемый гипофизом, также известный как «гормон молодости». Человеческий организм производит его наиболее интенсивно в молодом возрасте до 25–30 лет), а затем его выработка снижается, с чем связаны многие процессы, которые ассоциируются со старением. Об этом сообщила эндокринолог Антонина Гуреева.За что ответствен соматропин«Гормон молодости» играет ключевую роль в следующих процессах:Рост и регенерация тканей;Укреплении костей и мышц;Активный метаболизм, сжигание жира, поддержание оптимального веса;Хорошее состояние кожи, выработка коллагена;Крепкий иммунитет.«Соматропин совсем не зря называют гормоном молодости — он замедляет старение, активируя теломеразу, фермент, который защищает ДНК от повреждений и продлевает жизнь клеток. Помимо этого препятствует отложению висцерального жира (внутри органов) и помогает поддерживать стройность, укрепляет кости и суставы, предотвращает остеопороз и дряхление мышц, стимулирует выделение коллагена и эластина, которые делают кожу более упругой и не дают появляться морщинам».Что происходит в организме при возрастном снижении уровня соматропина:Уменьшение мышечной массы;Интенсивное накопление жира (особенно в области живота);Ухудшение эластичности кожи, появление морщин.Снижение энергии и выносливости.Уровень соматотропина можно повыситьСледующие способы позволяют естественно повысить уровень «гормона молодости» в организме:Хороший сон:Активнее всего гормон вырабатывается ночью, особенно в глубокой фазе сна (с 23:00 до 2:00). Поэтому эксперт рекомендует ложиться в постель до 23:00, спать 7–9 часов в полной темноте, избегать гаджетов за 1–2 часа до сна.Интервальное голодание и низкоуглеводное питание:Инсулин подавляет выработку соматропина, поэтому для активации гормона, замедляющего старение организма, рекомендуется практиковать интервальное голодание, а также уменьшать в рационе сахар и быстрые углеводы, следит за достаточным потреблением белка.Силовые тренировки:Приседания, становая тяга, отжимания эффективно стимулируют наш организм производит соматропин.Какие продукты помогают вырабатывать гормон молодостиЧто включить в рацион для повышения уровня соматропина:Аминокислоты: аргинин, орнитин, глютамин (их содержат мясо, орехи, бобовые);Витамин D (рыбий жир, яичные желтки);Мелатонин (вишня, грецкие орехи);L-карнитин (красное мясо, авокадо).Что подавляет выработку соматотропина:Избыток сахара и фастфуда;Хронический стресс (высокий уровень кортизола);Алкоголь и курение;Недосып, ночная активность.Соматропин и защита от болезнейЕстественнр высокий уровень соматотропина снижает риски некоторых возрастных заболеваний:Сердечно-сосудистые болезни — гормон укрепляет сосуды, нормализует давление и снижает уровень «плохого» холестерина;Остеопороз — под влиянием соматропина стимулируется рост костной ткани, уменьшается риск переломов;Сахарный диабет 2 типа — при высоком уровне гормона улучшается чувствительность к инсулину, он помогает контролировать уровень глюкозы в крови;Нейродегенеративные заболевания (Альцгеймер, Паркинсон) — соматропин защищает нейроны от повреждений и поддерживает когнитивные функции;Ожирение — здоровый уровень соматропина профилактирует его, ускоряя метаболизм.«Поддерживая в организме уровень соматропина, можно не только продлить молодость, но и снизить вероятность развития опасных возрастных состояний».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки