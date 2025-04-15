Nature: кишечник производит белки, подавляющие иммунные реакции на еду и микробы
Команда выяснила, что специализированные толерогенные дендритные клетки в кишечнике вырабатывают иммунную толерантность благодаря белкам ROR?t и Prdm16. Они предотвращают воспалительные реакции на пищу и полезные бактерии, что подтвердили эксперименты на мышах: при отсутствии этих клеток у грызунов развивались астма и пищевые аллергии.
По словам авторов исследования, обнаружение механизма позволит создать терапии для пациентов с аллергией через активацию указанных клеток. Открытие также может помочь в борьбе с болезнью Крона и другими аутоиммунными заболеваниями. Подход должен сработать и на людях, поскольку у человека обнаружили аналоги этих клеток.
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