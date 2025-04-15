Почему при сахарном диабете медики советуют есть сельдерей

Сахарный диабет требует особого внимания к рациону, а сельдерей обладает репутацией одного из самых полезных продуктов для людей с этим заболеванием – чем же он помогает?Сельдерей является одним из самых полезных продуктов для людей с сахарным диабетом: его употребление помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск осложнений, связанных с его резкими колебаниями. с Об этом сообщил диетолог-нутрициолог Игорь Строков. По его словам, включив сельдерей в свой рацион, люди с диабетом могут не только разнообразить меню, но и укрепить здоровье.«В сельдерее содержится много пищевых волокон, которые замедляют всасывание углеводов в кишечнике. Это также способствуют более плавному усвоению глюкозы, без ее стремительных взлетов и падений».Антиоксидантное действиеВрачи советуют есть сельдерей не только как продукт, подходящий для нормализации сахара в крови из-за своей волокнистой структуры. Он в дополнение ко всему содержит флавоноиды, витамин С и другие антиоксиданты, которые снижают в организме окислительный стресс, нередко возникающий при сахарном диабете и способствующий развитию его опасных осложнений.Противовоспалительные свойстваВ корне и стеблях сельдерея присутствуют полиацетилены и апигенин — вещества, уменьшающие воспаление, что особенно важно при диабете 2 типа, часто сопровождающемся хроническим воспалением.Поддержка сердечно-сосудистой системыДиабет увеличивает риск гипертонии и атеросклероза. Сельдерей содержит калий и фталиды, которые помогают снижать давление и улучшают эластичность кровеносных сосудов.Мочегонный эффектОтеки часто преследуют людей с диабетом. Сельдерей мягко выводит лишнюю жидкость, не вымывая при этом калий, в отличие от синтетических диуретиков.Улучшение чувствительности к инсулинуНекоторые исследования показывают, что экстракт сельдерея может повышать восприимчивость клеток к инсулину, что особенно важно при инсулинорезистентности.Как лучше употреблять сельдерей при диабете?В сыром виде:Свежие стебли и корень сельдерея сохраняют максимум полезных веществ. Их можно добавлять в салаты или есть как самостоятельный перекус с хумусом или греческим йогуртом.Сок сельдерея:Свежевыжатый сок (не более 100 мл в день) помогает нормализовать уровень сахара и улучшает пищеварение. Лучше разбавлять его водой или смешивать с яблочным или морковным соком.Отвары и настои:Корень сельдерея можно заваривать кипятком (1 ст. л. на стакан) и пить как чай для улучшения метаболизма.Тушеный или запеченный сельдерей:При тепловой обработке часть полезных свойств теряется, но такой вариант подходит для тех, кому сырой сельдерей кажется слишком жестким.В составе супов и рагу:Сельдерей отлично сочетается с другими низкоуглеводными овощами (кабачками, брокколи, цветной капустой) и нежирным мясом.Противопоказания и меры предосторожностиНесмотря на пользу, сельдерей подходит не всем. От него стоит отказаться или ограничить потребление в следующих случаях:При мочекаменной болезни — сельдерей содержит оксалаты, которые могут спровоцировать движение камней.При острых формах гастрита или язвы — грубая клетчатка продукта может раздражать слизистую желудка.При беременностт — в больших количествах сельдерей может ненужным образом стимулировать тонус матки.При гипотонии (низком давлении) — из-за мочегонного эффекта сельдерея может снижаться давление.

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