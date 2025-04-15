Болезнь Альцгеймера у отца увеличивает риск отложений тау-белка в мозге у детей

У людей, чьи отцы страдают болезнью Альцгеймера, значительно повышен риск накопления тау-белка в мозге, что является ранним признаком болезни Альцгеймера.Исследователи из Университета Макгилла в Канаде изучили, как генетический материал и семейный анамнез болезни Альцгеймера влияют на распространение тау-белка в мозге.Группа обследовала в общей сложности 243 участника, средний возраст которых составил 68 лет. Все они имели семейную историю болезни Альцгеймера, но не страдали от проблем с памятью или мышлением.Семейный анамнез рассматривался в тех случаях, когда болел один или оба родителя или как минимум двое братьев и сестер. Исследователи изучили влияние как больного отца, так и больной матери на структуру мозга участников.В начале исследования проводились сканирование мозга и тесты на память. Затем участники находились под медицинским наблюдением в среднем в течение семи лет, и у 71 из них развились легкие когнитивные нарушения — ранний признак болезни Альцгеймера.Исследователи обнаружили, что у участников, чьи отцы страдали болезнью Альцгеймера, наблюдалось большее накопление тау-белка в мозге, чем у тех, чьи матери страдали этой болезнью. Интересно, что исследование также показало, что у женщин, как правило, наблюдается большее накопление тау-белка, чем у мужчин.«Мы были удивлены, что люди, чьи отцы страдают болезнью Альцгеймера, более восприимчивы к распространению тау в мозге, поскольку мы предполагали, что увидим больше изменений в мозге у людей, чьи матери страдали этой болезнью», — говорит соавтор исследования Сильвия Вильнёва.Исследование открывает новые перспективы для изучения болезни Альцгеймера и разработки стратегий профилактики. Более глубокое понимание гендерных различий и различного влияния отцовской и материнской наследственности может помочь в разработке персонализированных методов лечения в будущем.Вильнёва подчеркивает, что более глубокое знание этих связей может помочь разработать целевые вмешательства, которые снизят риск болезни Альцгеймера на ранней стадии.Однако некоторые вопросы остаются без ответа, например, почему женщины-участницы особенно подвержены большему отложению тау-белка. Теперь необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять механизмы, лежащие в основе гендерных различий, и определить, как взаимодействуют генетические, экологические и гормональные факторы.Исследование предлагает интересные подходы для будущих исследований и открывает новые возможности в профилактике болезни Альцгеймера. Людям с семейным анамнезом болезни Альцгеймера может быть полезно проходить регулярное нейрокогнитивное тестирование для раннего выявления потенциальных нарушений.Также таким группам риска особенно рекомендуется поддерживать здоровый образ жизни, поддерживающий работу мозга и нервной системы. К ним относятся достаточные физические упражнения, сбалансированное питание, социальное взаимодействие и умственная деятельность.

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