Эндокринолог Сидоркина объяснила причины развития зоба у женщин

Зоб представляет собой патологическое увеличение щитовидной железы, часто сопровождающееся структурными изменениями в ткани органа. Как сообщает сайт «Страсти», женщины гораздо чаще сталкиваются с данной проблемой в силу особенностей гормонального фона. Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории «ИНВИТРО» Юлия Сидоркина поделилась подробной информацией о факторах, провоцирующих развитие этого состояния.Зоб визуально проявляется изменением контуров шеи и увеличением ее объема. Медицинские специалисты классифицируют данную патологию на два основных типа: диффузный, характеризующийся равномерным увеличением всей щитовидной железы, и узловой, при котором в ткани органа формируются очаговые образования различного размера.Юлия Сидоркина отмечает, что ключевым фактором возникновения зоба выступает дефицит йода в организме. Недостаток этого микроэлемента вызывает компенсаторное увеличение щитовидной железы, стремящейся производить достаточное количество гормонов в условиях нехватки строительного материала для них. Особенно актуальна эта проблема для жителей регионов с низким содержанием йода в почве, воде и местных продуктах питания.Аутоиммунные процессы также играют значительную роль в формировании зоба. При аутоиммунном тиреоидите иммунная система ошибочно атакует ткани собственной щитовидной железы, вызывая воспаление и структурные изменения. Болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб) представляет собой еще одно аутоиммунное заболевание, при котором антитела стимулируют избыточную продукцию тиреоидных гормонов и увеличение размеров щитовидной железы.Эндокринолог подчеркивает, что физиологические состояния, такие как беременность и лактация, могут временно изменять функцию щитовидной железы и приводить к ее увеличению. В этих случаях требуется особенно тщательный мониторинг состояния органа и уровня гормонов для своевременной коррекции возникающих нарушений.К дополнительным факторам риска развития зоба относится радиационное воздействие на область шеи и груди, а также прием некоторых лекарственных препаратов, влияющих на функцию щитовидной железы. Среди таких медикаментов встречаются амиодарон, литий, интерфероны и некоторые противоопухолевые средства.«Помимо болезней щитовидной железы, к визуальным изменениям объема шеи могут приводить и другие патологические состояния: увеличение лимфатических узлов шеи при патологии ЛОР-органов, после перенесенных инфекционных заболеваний, метастазирование при онкологии», — пояснила Юлия Сидоркина.Специалист обращает внимание, что за кажущимся зобом могут скрываться различные новообразования мягких тканей шеи как доброкачественной, так и злокачественной природы. Кроме того, визуальное увеличение передней поверхности шеи нередко наблюдается при ожирении и избыточной массе тела.Для точной диагностики состояния щитовидной железы необходимо ультразвуковое исследование, которое позволяет оценить размеры органа, его структуру и наличие узловых образований.«Помимо ультразвуковой диагностики, диагностировать объемное образование в области шеи помогут и другие инструментальные и лабораторные методы исследования: КТ, МРТ, сцинтиграфия — по показаниям, клинический анализ крови и оценка гормонального статуса, исследование на инфекционные заболевания. Однако для достоверного определения, является ли узел доброкачественным или злокачественным, нужно проведение пункционной биопсии с цитологическим исследованием», — отметила эндокринолог.В группе повышенного риска по развитию зоба находятся люди с наследственной предрасположенностью к заболеваниям щитовидной железы, жители йододефицитных регионов и лица, подвергшиеся радиационному воздействию.

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