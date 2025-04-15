Уснуть и не проснуться: почему можно неожиданно умереть во сне

Смерть во сне лишь на первый взгляд кажется беспричинной — как правило, она возникает как осложнение недиагностированных болезней.На днях новостные ресурсы сообщили, что у музыканта из группы «Челси» Алексея Корзина скоропостижно скончалась жена — 34-летняя женщина, которая не жаловалась на самочувствие, умерла во сне, что стало потрясением для близких.Почему можно неожиданно умереть во сне, — этот вопрос MedikForum.ru адресовал одному из своих экспертов, врачу-кардиологу Олегу Варфоломееву. По его словам, такая кончина может выглядеть загадочной и пугающей, но чаще всего она имеет вполне конкретные медицинские причины.«Чаще всего смерть, которая кажется нам неожиданной и внезапной, возникает в результате осложнения патологий, которые не были выявлены у человека по каким-то причинам».Какие же заболевания или состояния приводят к летальному исходу во время сна?Остановка сердца (внезапная сердечная смерть)Кардиолог заметил, что ночью наш пульс замедляется пульс, а давление — снижается, и в здоровом организме работают механизмы, адаптирующие сердечно-сосудистую систему к таким изменениям. Но если у человека имеются скрытые сердечные патологии, это может спровоцировать фатальную аритмию.Вот эти патологии:Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — она характеризуется сужением коронарных артерий, из-за которого сердце не получает достаточно кислорода.Фибрилляция желудочков — это один из самых опасных видов аритмии, при которой возникают хаотичные сокращения сердца и критически нарушается его кровообращение. Фибрилляцию желудочков могут спровоцировать, к примеру, структурные изменения сердца (его увеличение) или электролитный дисбаланс в виде дефицита калия, магния.Инфаркт миокарда — он возникает, когда тромб перекрывает питающий сердце кровоток, при этом часть сердечной мышцы отмирает.«В медицине существует проблема атипичных женских инфарктов — их трудно узнать и вовремя диагностировать из-за смазанной или отсутствующей симптоматики. Например, при развитии инфаркта миокарда женщина может не испытывать характерной боли в груди — у нее возникают ощущения, которые она списывает на переутомление, простуду или изжогу. Кстати, именно у женщин инфаркты часто возникают в состоянии покоя, даже во сне».Врач уточнил, что при инфаркте или при приступе фибрилляция желудочков мозг и другие органы, оставшиеся без кровоснабжения, отказывают за 4-5 минут. Если пострадавший человек не получает экстренной помощи, шансы на спасение минимальны.Инсульт (кровоизлияние в мозг)Некоторые обстоятельства (например, апноэ) могут вызвать ночью резкое повышение давления, и это способно привести к разрыву сосуда головного мозга — возникает геморрагический инсульт.Ишемический инсульт, который развивается, когда тромб перекрывает питающую мозг артерию и вызывает отмирание его участка, тоже может произойти ночью. Во сне у человека естественным образом замедляется кровоток, что повышает риск закупорки. Также образованию тромбов способствуют аритмии: если, например, возникает фибрилляция предсердий, риск пострадать от инсульта становится очень существенным.Синдром обструктивного апноэ снаПри апноэ мышцы глотки расслабляются и перекрывают дыхательные пути — человек перестает дышать. Обычно мозг реагирует на это, и спящий, у которого возникла остановка дыхания, просыпается. Если мозг не успевает «разбудить» человека, наступает удушье.«При тяжелом апноэ продолжительность остановки дыхания может составлять до 60 секунд, что ведет к острой гипоксии (кислородному голоданию), а также способно вызвать резкие скачки давления, повышающие вероятность инфаркта или инсульта».Тромбоэмболия легочной артерииЕсли в сосудах ног образуется тромб, то ночью при резком движении он может оторваться, попасть в кровоток и вместе с ним — в легочную артерию. Крупный тромб ее полностью закупоривает, и в результате прекращается газообмен, человек задыхается. Происходит перегрузка правых отделов сердца с последующей остановкой.Редкие причины смерти во сне:Эпилептический приступ;Анафилаксия (например, от укуса насекомого).Невыявленные генетические синдромы (например, удлиненный QT-интервал).Можно ли предотвратить смерть во сне?Отчасти такое возможно. Для этого необходимо контролировать хронические патологии, лечить апноэ, отказаться от приема алкоголя перед сном, регулярно проверять сердце. Но правда жизни такова, что даже здоровые люди могут умереть во сне из-за внезапных сбоев в организме, которые не имеют предшествующих симптомов, и их бывает невозможно предсказать заранее или быстро купировать.«Некоторые патологии (например, генетические синдромы) бывают скрытыми, обнаружить их бывает невозможно при осмотрах или диспансеризации. Такие аномалии часто выявляют лишь после смерти человека, при вскрытии».

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