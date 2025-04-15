Боль в позвоночнике: Как снять воспаление и вывести соли?

Важно следить за состоянием позвоночника, поскольку именно через него проходит спинной мозг, где вырабатываются кровяные клетки и клетки иммунной системы. Также от него отходят нервные окончания, благодаря которым мозг управляет частями тела и органами. Заботиться о позвоночнике нужно всегда, вне зависимости от возраста. В этом помогут массаж, упражнения, травяные сборы, компрессы и правильное питание. Поговорим о наиболее полезных для позвоночника процедурах.Восстановление позвоночника всегда нужно начинать с визита к врачу, который проведет полноценное обследование и выяснит, есть ли какие-либо нарушения и противопоказания к тем или иным процедурам. От того, в каком состоянии находится позвоночник, напрямую зависит работа внутренних органов и наше самочувствие. К примеру, при ущемлении спинномозгового нерва в шейном отделе возникают головные боли, если нерв защемлен в грудном отделе, то страдает сердце и желчный пузырь, а защемление позвонков крестцового отдела вызывает нарушения в работе кишечника и половых органов.Самые полезные процедуры для вашего позвоночникаЛечение остеохондрозаОстеохондроз – это поражение дисков между позвонками и прилегающей к ним костной ткани. Это заболевание зачастую сопровождается смещением межпозвоночных дисков, защемлением спинномозговых окончаний, отеком мягких тканей, воспалением мышц и сильной болью. Если по каким-либо причинам обратиться к врачу пока нет возможности, облегчить состояние поможет распаривание в бане или теплой ванне. После получаса распаривания необходимо втереть в позвоночник зверобойное масло. Эта процедура позволит разогреть мышцы, снять воспаление и расслабиться.Можно приобрести в аптеке готовое зверобойное масло, а можно приготовить его самостоятельно:измельчить 100 г цветков и верхних стеблей;в эмалированной или стеклянной емкости смешать цветки и стебли с 500 мл растительного масла;настоять все на водяной бане в течении 30 минут;добавить в состав 100 мл чистого спирта;настоять в прохладном и темном месте 4 дня;процедить состав через марлю и хранить в холодильнике в течении 5 месяцев.Снимаем воспаление и боль в позвоночникеВ этом помогут специальные керосиново-мыльные аппликации. Для приготовления таких аппликаций необходимо взять натуральную ткань и натереть ее хозяйственным мылом, потом немного смочить керосином и приложить к проблемному участку на полчаса. Процедуру можно выполнять один раз в день либо через день. Не прикладывайте компресс более чем на полчаса, чтобы на теле не образовалось ожогов.Еще один хороший вариант – аппликация из воска. Измельчите и расплавьте пчелиный воск на водяной бане, затем пропитайте им бинт и приложите к проблемному участку на час либо на ночь, накрыв целлофаном.Также можно приготовить раствор из соли и водки (1 столовую ложку соли растворить в 250 мл не холодной водки). Смочите в таком растворе бинт, сложенный в несколько слоев и приложите к больному участку на пару часов либо на ночь, укутав сверху теплым шарфом.Для получения максимального эффекта аппликации нужно выполнять курсами – по пять-десять процедур ежедневно либо через день. Если такой возможности нет, то компрессы необходимо прикладывать до тех пор, пока вы не почувствуете облегчение, но не более десяти раз подряд.Выводим солиИзбавить позвоночник и составы от солевых отражений помогут отвары и настойки. Для приготовления отвара потребуется:залить корень лопуха 200 мл кипятка;продержать на медленном огне 10 минут;настоять в течение часа;пить трижды в день.Для приготовления настойки потребуется:на 2/3 наполнить чистую бутылку мелкими сушеными корнями лопуха или подсолнечника;залить все водкой до верха;настоять в течение трех недель;принимать по чайной ложке трижды в день.Также для скорейшего выведения солей полезно каждый день выпивать за час до сна слабосолевой раствор (1/3 чайной ложки соли на 200 мл теплой воды).Рекомендации по питаниюПолезно употреблять в пищу вареный рис, который позволяет очистить суставы от отложившихся солей. Рис стоит предварительно замочить, лучше сделать это следующим образом:засыпать две столовые ложки риса в стеклянную емкость и залить водой, оставь на сутки;промыть рис из первой емкости и засыпать еще пару столовых ложек во вторую емкость, залить водой и оставить на ночь;довести количество емкостей до пяти (ежедневно обновляя в них воду);на шестой день взять первую емкость, а к остальным четырем добавить свежий рис из последней емкости.Также полезно Если болит спина: 5 упражнений вместо обезболивающихИз вымоченного таким образом риса нужно сварить кашу и съесть ее без добавления соли и масла. После употребления каши нельзя есть другие продукты в течение четырех часов, чтобы рис смог «впитать» все шлаки. Лечение продолжать 40 дней и не чаще, чем раз в год.Для восстановления хрящевой и костной ткани организму требуются белки, поэтому стоит включить в рацион рыбу, яйца, фасоль, чечевицу, мясо домашней птицы, орехи. Также нужны витамины, которые в огромном количестве содержатся в свежих овощах, фруктах и зелени. В салаты добавляйте лук, чеснок, хрен, подорожник и сельдерей, они позволят восстановить водно-солевой баланс, а также очистить кровь и предотвратить развитие воспалительных процессов.Профилактические мерыЧтобы предотвратить нарушения позвоночника старайтесь не переохлаждаться, не поднимать тяжести, укреплять мышцы спины и пресса посредством физических нагрузок, а также носить удобную обувь.

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