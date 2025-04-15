Названы шесть причин регулярно выполнять приседания мужчинам
Специалисты упомянули проработку всего корпуса, увеличение роста и силы мышц, снижение риска заболеваний, сжигание калорий после тренировки, прекрасный внешний вид и улучшение фитнес-результатов.
При этом эксперты заявили о важности выполнять приседания технически правильно.
«Немало спортсменов все равно выполняют его неправильно. В итоге это влияет на результат, а в худшем случае еще и на здоровье, особенно если вы занимаетесь с весом», — говорится в статье.
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