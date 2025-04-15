Как космос меняет человека: изменения в организме и психике космонавтов

Фактически космос является враждебной средой для человеческого организма, и последствием космических путешествий могут быть серьезные физиологические и психологические изменения.Полеты в космос являются очень серьезным испытанием на прочность для человеческого организма. Чем дольше длится такой полет, тем выше вероятность, что в нем произойдут какие-то изменения — одно лишь длительное пребывание в невесомости может оставить необратимые последствия, говорят ученые, исследующие эту проблему.Хорошо известно, например, что космос влияет на психику, вызывает так называемую космическую эйфорию, когда космонавты испытывают ощущение единства с Вселенной, и у них происходит переоценка ценностей.«Другим изменением в космосе становится подверженность стрессу и конфликтность, возникающая в замкнутом пространстве. Длительная изоляция в ограниченном пространстве повышает раздражительность и вызывает «эффект межличностного трения», при этом неестественный цикл дня и ночи ведет к нарушениям сна, что лишь усугубляет проблемы с самоконтролем. Нередко уже после возвращения домой космонавты испытывают сложности в общении, и одним из способов их адаптации к земной жизни является работа психологов с семьями».Физиологические изменения: что происходит с телом в космосе?Одним из последствий пребывание в космосе становится мышечная атрофия и потеря костной массы. В невесомости мышцы и кости людей перестают испытывать привычную нагрузку, что приводит к уменьшению мышечной массы и снижению плотности костей (особенно в ногах и спине). У некоторых космонавтов даже через годы после полета сохраняется остеопения (ранняя стадия остеопороза).Также космонавты рискуют во время полетов своей сердечно-сосудистой системой: например, из-за отсутствия гравитации у них возникает «ленивое» сердце — орган уменьшается в объеме, так как ему не нужно качать кровь против силы тяжести. Вдобавок из-за происходящего в организме перераспределения жидкости возрастает риск аритмии.Полеты в космос специфическим образом влияют и на органы зрение — в частности, среди космонавтов распространен синдром космической нейроокулярной болезни. До 70% из них сталкиваются с такими изменениями, как отек зрительного нерва, уплощение глазного яблока, ухудшение зрения (иногда необратимое). Причина — повышение внутричерепного давления, происходящее из-за перераспределения жидкости в условиях невесомости.Помимо этого, иммунная система людей в космосе подвергается воздействию космической радиации — наряду со стрессом это может очень серьезно влиять на иммунитет:Могут ли возникать необратимые изменения?Судя по имеющимся данным, некоторые последствия пребывания в космосе остаются на всю жизнь:Потеря костной массы: считается, что после полетов длительностью дольше 6 месяцев полное восстановление скелета уже невозможно.Изменения в сетчатке и зрительном нерве: у некоторых космонавтов зрение не возвращается к норме.Эксперименты с близнецами-астронавтами показали, что какая-то часть генов не возвращается к исходному состоянию после года пребывания в космосе.Также для человеческого организма возникает повышенный риск рака из-за накопленной космической радиации.Проблема решаетсяПока считается, что даже непродолжительные космические полеты оставляют след в организме, а длительные путешествия могут привести к необратимым изменениям. Но человечество неминуемо столкнется с необходимостью совершать долгие перелеты в космосе (по крайней мере такая мысль становится все менее абсурдной). Поэтому ученые активно работают над методами защиты людей в космосе — известно, что ведутся разработки по созданию искусственной гравитации, улучшению радиационной защиты. Также исследователи обращаются к генной терапии для минимизации повреждений. Представители науки констатируют, что будущее космических путешествий зависит от того, смогут ли их сделать безопасными для человеческого тела и разума.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки