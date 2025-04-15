Полезные перекусы для офиса: что должно быть в меню каждого занятого человека

В современном ритме жизни, особенно в офисе, сложно найти время для полноценного приема пищи. Однако пропуск еды или выбор неправильных перекусов может привести к усталости, снижению продуктивности и даже проблемам со здоровьем. Но существуют перекусы, которые помогут вам оставаться энергичными, сытыми и сосредоточенными в течение всего рабочего дня. Врач-диетолог Вера Дудченко в беседе с WomanHit перечислила самые полезные варианты для офисных работников.Почему перекусы так важны?«Перекусы — это не просто способ утолить голод. Они выполняют несколько ключевых функций, в частности поддерживают уровень энергии, улучшают концентрацию, ведь мозг нуждается в постоянном поступлении питательных веществ. Кроме того дополнительные мини-приемы пищи помогают контролировать аппетит и снабжают организм полезными минералами и витаминами», — поясняет врач.Идеальный офисный перекус — это точно не сэндвич или шоколадный батончик. Он обязан быть сбалансированным в плане содержания белков, жиров и углеводов. Кроме того, его должно быть легко хранить и употреблять прямо на рабочем месте, часто не отвлекаясь от важных задач. Ну и, конечно же, вкусовые характеристики очень важны, ведь еда должна приносить удовольствие.Топ?9 полезных перекусов для офиса1. Орехи и семечкиПочему полезно: богаты полезными жирами, белком и клетчаткой.Пример: горсть миндаля (20–30 г), тыквенные семечки или смесь орехов.Совет: выбирайте несоленые варианты.2. Фрукты и ягодыПочему полезно: источник витаминов, минералов и клетчатки для энергии.Пример: яблоко, банан, горсть голубики или сухофрукты (без добавления сахара).Совет: сочетайте с белком (например, с творогом или несладким йогуртом), чтобы перекус был более сбалансированным.3. Йогурт или творогПочему полезно: содержат белок и кальций, которые поддерживают сытость и здоровье костей.Пример: греческий йогурт с ягодами или творог с зеленью.Совет: выбирайте натуральные продукты без добавленного сахара.4. Овощные палочки с хумусомПочему полезно: овощи — это клетчатка, а хумус — источник белка и полезных жиров.Пример: морковь, огурец, сельдерей с хумусом.Совет: готовьте хумус самостоятельно, чтобы контролировать состав.5. Цельнозерновые хлебцы с авокадо или сыромПочему полезно: цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, авокадо — полезными жирами, а сыр — белком.Пример: хлебец с ломтиком авокадо и щепоткой соли.Совет: чтобы авокадо не потемнел, сбрызните его лимонным соком.7. Цельнозерновой сэндвичПочему полезно: цельнозерновой хлеб богат сложными углеводами и клетчаткой, которая улучшает пищеварение и поддерживает сытость.Пример: хлеб из цельного зерна + куриная грудка (или индейка) + листья салата + огурец; хлеб из цельного зерна + авокадо + яйцо + помидор.Совет: используйте легкий соус, например, горчицу или греческий йогурт вместо майонеза.8. Банановый хлебПочему полезно: бананы — источник калия и натуральной сладости, а цельнозерновая мука добавляет клетчатку.Совет: добавьте орехи или семена чиа для дополнительной пользы.9. Овощные кексыПочему полезно: содержат овощи, которые богаты витаминами и клетчаткой, а также яйца как источник белка.Пример: тыквенный кекс или с цукини.Совет: такие кексы можно приготовить заранее и хранить в холодильнике 2–3 дня.Минимизировать диетолог советует употребление шоколада, выпечки, чипсов и других снеков, а также сладких напитков вроде газировки. Вера напоминает, что перекусы лучше заготовить еще дома. Так вы избежите соблазна купить что-то вредное по пути на работу или в офисном кафе. Кроме того, важно соблюдать питьевой режим, ведь зачастую жажда мастерски маскируется под чувство голода и заставляет нас съедать лишнее. Перекусы должны быть равномерно включены в рацион, поэтому запаситесь сразу несколькими порциями, чтобы каждые три-четыре часа была возможность съесть что-то полезное.

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