Полезные перекусы для офиса: что должно быть в меню каждого занятого человека
Почему перекусы так важны?
«Перекусы — это не просто способ утолить голод. Они выполняют несколько ключевых функций, в частности поддерживают уровень энергии, улучшают концентрацию, ведь мозг нуждается в постоянном поступлении питательных веществ. Кроме того дополнительные мини-приемы пищи помогают контролировать аппетит и снабжают организм полезными минералами и витаминами», — поясняет врач.
Идеальный офисный перекус — это точно не сэндвич или шоколадный батончик. Он обязан быть сбалансированным в плане содержания белков, жиров и углеводов. Кроме того, его должно быть легко хранить и употреблять прямо на рабочем месте, часто не отвлекаясь от важных задач. Ну и, конечно же, вкусовые характеристики очень важны, ведь еда должна приносить удовольствие.
Топ?9 полезных перекусов для офиса
1. Орехи и семечки
Почему полезно: богаты полезными жирами, белком и клетчаткой.
Пример: горсть миндаля (20–30 г), тыквенные семечки или смесь орехов.
Совет: выбирайте несоленые варианты.
2. Фрукты и ягоды
Почему полезно: источник витаминов, минералов и клетчатки для энергии.
Пример: яблоко, банан, горсть голубики или сухофрукты (без добавления сахара).
Совет: сочетайте с белком (например, с творогом или несладким йогуртом), чтобы перекус был более сбалансированным.
3. Йогурт или творог
Почему полезно: содержат белок и кальций, которые поддерживают сытость и здоровье костей.
Пример: греческий йогурт с ягодами или творог с зеленью.
Совет: выбирайте натуральные продукты без добавленного сахара.
4. Овощные палочки с хумусом
Почему полезно: овощи — это клетчатка, а хумус — источник белка и полезных жиров.
Пример: морковь, огурец, сельдерей с хумусом.
Совет: готовьте хумус самостоятельно, чтобы контролировать состав.
5. Цельнозерновые хлебцы с авокадо или сыром
Почему полезно: цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, авокадо — полезными жирами, а сыр — белком.
Пример: хлебец с ломтиком авокадо и щепоткой соли.
Совет: чтобы авокадо не потемнел, сбрызните его лимонным соком.
7. Цельнозерновой сэндвич
Почему полезно: цельнозерновой хлеб богат сложными углеводами и клетчаткой, которая улучшает пищеварение и поддерживает сытость.
Пример: хлеб из цельного зерна + куриная грудка (или индейка) + листья салата + огурец; хлеб из цельного зерна + авокадо + яйцо + помидор.
Совет: используйте легкий соус, например, горчицу или греческий йогурт вместо майонеза.
8. Банановый хлеб
Почему полезно: бананы — источник калия и натуральной сладости, а цельнозерновая мука добавляет клетчатку.
Совет: добавьте орехи или семена чиа для дополнительной пользы.
9. Овощные кексы
Почему полезно: содержат овощи, которые богаты витаминами и клетчаткой, а также яйца как источник белка.
Пример: тыквенный кекс или с цукини.
Совет: такие кексы можно приготовить заранее и хранить в холодильнике 2–3 дня.
Минимизировать диетолог советует употребление шоколада, выпечки, чипсов и других снеков, а также сладких напитков вроде газировки. Вера напоминает, что перекусы лучше заготовить еще дома. Так вы избежите соблазна купить что-то вредное по пути на работу или в офисном кафе. Кроме того, важно соблюдать питьевой режим, ведь зачастую жажда мастерски маскируется под чувство голода и заставляет нас съедать лишнее. Перекусы должны быть равномерно включены в рацион, поэтому запаситесь сразу несколькими порциями, чтобы каждые три-четыре часа была возможность съесть что-то полезное.
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