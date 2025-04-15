Дневной прием пищи защищает работников ночной смены от рисков для сердца

Новое исследование показывает, что ограничение приема пищи дневными часами может помочь сохранить сердечно-сосудистую функцию и снизить риск заболеваний у работников ночной смены, что подчеркивает важность времени приема пищи в смягчении нарушений циркадного ритмаВ недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, рассматривается, как прием пищи в дневное время может способствовать сохранению здоровья сердечно-сосудистой системы у работников ночной смены.Около 15% работников в развитых странах работают в ночную смену, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Рассогласование циркадных ритмов, которое происходит из-за нарушений между центральным циркадным водителем ритма и нормальными циклами сна и бодрствования, вероятно, способствует дисфункциональному кардиометаболическому здоровью у сменных работников.Циркадная организация имеет основополагающее значение для нормального здоровья и долголетия, в то время как нарушение циркадных ритмов связано с этиологией сердечных заболеваний».Связь между сменной работой и здоровьем сердечно-сосудистой системы является многофакторной, и несколько исследований предполагают, что время приема пищи может способствовать повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний среди сменных работников. Чтобы выяснить роль времени приема пищи в этом риске, исследователи текущего исследования сравнили эффекты приема пищи в течение дня и ночи с приемом пищи только в дневные часы в когорте участников исследования, которые были подвергнуты имитации ночной работы.Исследователи текущего исследования провели одностороннее слепое исследование, включающее семь женщин и 12 мужчин. Для имитации ночной работы использовался протокол Forced Desynchrony, который включал в себя воздействие на участников исследования в общей сложности четырех 28-часовых дней.В течение каждого 28-часового цикла все приемы пищи в группе контроля ночного питания (NMC) осуществлялись в течение дня и ночи, что является обычной практикой среди сменных работников.Оставшиеся участники исследования были помещены в группу вмешательства в дневное питание (DMI), которая включала модифицированный 28-часовой протокол FD. Все приемы пищи в группе DMI осуществлялись в дневное время.Сердечная вагальная регуляция оценивалась по проценту последовательных нормальных интервалов между сердечными сокращениями более 50 миллисекунд (pNN50), среднеквадратичному значению последовательных разностей (RMMSD), что является маркером вариабельности сердечного ритма, и низкой/высокой сердечной частоты (LF/HF). Уровни циркулирующего ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1), который является протромботическим фактором, участвующим в циркадном ритме, также измерялись в дополнение к частоте сердечных сокращений и уровню кортизола в крови.Показатели сердечно-сосудистой системы оценивались в ходе протоколов постоянной рутины (CR), которые сводят к минимуму потенциальное влияние поведения и окружающей среды на физиологические параметры.После воздействия имитации ночной работы уровни pNN50 и RMSSD снизились на 25,7% и 14,3% соответственно в группе NMC по сравнению с исходными уровнями. Эти изменения не наблюдались в группе DMI.Имитация ночной работы также привела к значительному повышению уровня соотношения LF/HF на 5,5%, тогда как в группе DMI никаких изменений не наблюдалось. Уровни PAI-1 выросли на 23,9% в группе NMC после имитации ночной работы, тогда как у участников исследования DMI не наблюдалось никаких существенных изменений уровней PAI-1.Никаких существенных изменений в уровнях кортизола или частоте сердечных сокращений в группах NMC и DMI не наблюдалось. Однако уровни артериального давления снизились на 6-8% в группе DMI после воздействия имитации ночной работы.Ограничивая прием пищи только дневными часами, результаты исследования показывают, что время приема пищи, а не имитация ночной смены, оказывает более существенное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы, чем только ночная работа. В частности, прием пищи и в ночные, и в дневные часы, а не только в дневные, привел к снижению модуляции сердечного вагуса, что постоянно отмечалось в предыдущих клинических испытаниях.Прием пищи в дневное время позволяет избежать неблагоприятного воздействия имитации ночной работы на сердечно-сосудистую систему человека».Работники ночной смены часто едят в ночные часы, пропускают другие приемы пищи в течение дня и часто перекусывают. Результаты исследования подтверждают важность времени приема пищи для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний среди работников ночной смены и предполагают, что поведенческие вмешательства, основанные на времени приема пищи, могут улучшить результаты здоровья в этой группе населения.Тем не менее, для подтверждения и расширения этих результатов необходимы будущие исследования с более крупными выборками и реальными условиями сменной работы, включая ротацию или нерегулярные рабочие графики.

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