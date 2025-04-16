Финики с маслом и солью: гастрономический тренд со скрытыми рисками для здоровья
Откуда взялся этот гастрономический тренд? В комментарии для MedikForum.ru диетолог-нутрициолог Игорь Строков отметил, что такая закуска, скорее всего, отражает влияние ближневосточной кухни. В арабские страны сегодня путешествуют много россиян, а там финики традиционно едят с тахини (кунжутная паста) или оливковым маслом.
«Ближневосточный вариант фиников предполагает их употребление без соли. Современный вариант с солью — это, скорее, гастрономический эксперимент».
Скрытые риски для здоровья
Блогеры, поспособствовавшие буму фиников с маслом и солью, преподносят это сочетание как «суперперкус», дающий организму энергию, долгое насыщение и даже помогающий похудеть. По их словам, такие финики — хороший способ обмануть организм, при сильной тяге к сладкому, так как плоды обладают сладким вкусом благодаря содержанию натуральных сахаров, но жиры из масла замедляют их всасывание.
Так ли это на самом деле?
«Финики содержат до 65% быстрых углеводов, а масло (особенно сливочное или кокосовое) лишь немного замедляет их усвоение. Для диабетиков и людей с инсулинорезистентностью употребление такой закуски связано с риском спровоцировать резкие колебания уровня глюкозы в крови».
Чем опасно добавление соли
По словам эксперта, добавление соли к сладкому фрукту неестественно для организма. Регулярное употребление такого перекуса может
Повышать артериальное давление;
Вызывать отеки;
Способствовать нарушению водно-солевого баланса.
Высокая калорийность
Порция фиников весом 100 граммов с добавлением всего одной столовой лодки масла — это 400–500 ккал (такой калорийностью обладает обед из нескольких блюд). При частом употреблении этой закуски с большой вероятностью появятся лишние килограммы.
Проблемы с ЖКТ
Дуэт жиров и клетчатки, содержащийся в перекусе из фиников с маслом, может вызывать дискомфортное состояние, связанное с необходимостью переваривать эту сложную для пищеварительной системы смесь. Иногда такой дискомфорт бывает очень существенным, сопровождаясь тошнотой или сильным вздутием.
Так стоит ли пробовать?
Финики с маслом и солью — не яд, но считать такой перекус очень полезным тоже неправильно. Если хочется кулинарных экспериментов, то, по мнению эксперта, лучше сделать следующее:
Заменить соль на корицу или какао;
Есть финики умеренно, не больше 2-3 штук в день;
Не сочетать их с другими сладостями.
Использоват более уместные сочетания: финики с орехами или творогом.
Другие рискованные сочетания, которые стали популярными из-за соцсетей
Кофе с лимоном — повышенная кислота такого напитка раздражает желудок, а кофеин лишь усиливает этот эффект, в результате человек рискует пострадать от обострения гастрита или изжоги.
Огурцы с кетчупом или соевым соусом — избыток соли и сахара в таких соусах сводит на нет пользу овощей, провоцирует отеки и скачки инсулина.
Запеченные яблоки с горчицей — это, как утверждается, полезно для ускорения обмена веществ, но на самом деле горчица раздражает слизистые, а клетчатка в яблоках сильно разрушается.
Арбуз с фетой и медом — арбуз и мед в такой закуске усваиваются быстро из-за сахаров, а сыр, наоборот, замедляет пищеварительный процесс, что в конечном итоге способствует брожению в кишечнике.
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