Финики с маслом и солью: гастрономический тренд со скрытыми рисками для здоровья

В последнее время в соцсетях и блогах о здоровом питании часто упоминается такое угощение, как финики в сочетании с маслом и солью.Откуда взялся этот гастрономический тренд? В комментарии для MedikForum.ru диетолог-нутрициолог Игорь Строков отметил, что такая закуска, скорее всего, отражает влияние ближневосточной кухни. В арабские страны сегодня путешествуют много россиян, а там финики традиционно едят с тахини (кунжутная паста) или оливковым маслом.«Ближневосточный вариант фиников предполагает их употребление без соли. Современный вариант с солью — это, скорее, гастрономический эксперимент».Скрытые риски для здоровьяБлогеры, поспособствовавшие буму фиников с маслом и солью, преподносят это сочетание как «суперперкус», дающий организму энергию, долгое насыщение и даже помогающий похудеть. По их словам, такие финики — хороший способ обмануть организм, при сильной тяге к сладкому, так как плоды обладают сладким вкусом благодаря содержанию натуральных сахаров, но жиры из масла замедляют их всасывание.Так ли это на самом деле?«Финики содержат до 65% быстрых углеводов, а масло (особенно сливочное или кокосовое) лишь немного замедляет их усвоение. Для диабетиков и людей с инсулинорезистентностью употребление такой закуски связано с риском спровоцировать резкие колебания уровня глюкозы в крови».Чем опасно добавление солиПо словам эксперта, добавление соли к сладкому фрукту неестественно для организма. Регулярное употребление такого перекуса можетПовышать артериальное давление;Вызывать отеки;Способствовать нарушению водно-солевого баланса.Высокая калорийностьПорция фиников весом 100 граммов с добавлением всего одной столовой лодки масла — это 400–500 ккал (такой калорийностью обладает обед из нескольких блюд). При частом употреблении этой закуски с большой вероятностью появятся лишние килограммы.Проблемы с ЖКТДуэт жиров и клетчатки, содержащийся в перекусе из фиников с маслом, может вызывать дискомфортное состояние, связанное с необходимостью переваривать эту сложную для пищеварительной системы смесь. Иногда такой дискомфорт бывает очень существенным, сопровождаясь тошнотой или сильным вздутием.Так стоит ли пробовать?Финики с маслом и солью — не яд, но считать такой перекус очень полезным тоже неправильно. Если хочется кулинарных экспериментов, то, по мнению эксперта, лучше сделать следующее:Заменить соль на корицу или какао;Есть финики умеренно, не больше 2-3 штук в день;Не сочетать их с другими сладостями.Использоват более уместные сочетания: финики с орехами или творогом.Другие рискованные сочетания, которые стали популярными из-за соцсетейКофе с лимоном — повышенная кислота такого напитка раздражает желудок, а кофеин лишь усиливает этот эффект, в результате человек рискует пострадать от обострения гастрита или изжоги.Огурцы с кетчупом или соевым соусом — избыток соли и сахара в таких соусах сводит на нет пользу овощей, провоцирует отеки и скачки инсулина.Запеченные яблоки с горчицей — это, как утверждается, полезно для ускорения обмена веществ, но на самом деле горчица раздражает слизистые, а клетчатка в яблоках сильно разрушается.Арбуз с фетой и медом — арбуз и мед в такой закуске усваиваются быстро из-за сахаров, а сыр, наоборот, замедляет пищеварительный процесс, что в конечном итоге способствует брожению в кишечнике.

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