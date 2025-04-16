Ученые выяснили опасность высокого уровня сахара у матери во время беременности

Диабет во время беременности может стать причиной серьёзных отклонений в развитии нервной системы ребёнка, свидетельствует масштабное международное исследование, опубликованное в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology. В метаанализ были включены данные более чем 56 миллионов беременностей, проанализированные в рамках свыше 200 исследований.Учёные обнаружили статистически значимую связь между диабетом у женщин в период беременности и повышенным риском у их детей развития аутизма, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), умственной отсталости и других нейрокогнитивных нарушений.По сравнению с детьми, рождёнными от матерей без сахарного диабета, вероятность появления тех или иных проблем с развитием нервной системы у новорождённых повышалась на 28%. В частности:риск аутизма возрастал на 25%;вероятность СДВГ — на 30%;уровень умственной отсталости — на 32%;трудности в социальной коммуникации — на 20%;нарушения координации — на 17%;проблемы с обучением — на 16%.Авторы исследования также уточняют, что диабет, диагностированный до наступления беременности, сопровождался ещё более выраженным ростом рисков — на 39%, по сравнению с гестационным диабетом, который, как правило, исчезает после родов. Тем не менее, оба состояния представляют потенциальную угрозу для развития плода.Медицинский редактор KFF Health News, доктор Селин Гаундер пояснила, что повышенный уровень сахара в крови у беременных может вызывать воспалительные процессы и гормональные сбои, способные повлиять на активность генов в процессе внутриутробного развития.Кроме того, у матерей с диабетом чаще рождаются дети с избыточной массой тела, что делает роды более сложными и также увеличивает риск повреждений, способных повлиять на здоровье ребёнка в долгосрочной перспективе, сообщает со ссылкой на исследование Мойка78.

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