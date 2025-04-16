Лучше усвоятся железо, цинк, кальций: врач объяснил, зачем замачивать гречку и рис
— Замачивание круп на ночь способствует активации ряда биохимических процессов, которые улучшают усвояемость питательных веществ и снижают содержание антинутриентов, — написал медик в своем блоге.
При замачивании снижается содержание фитиновой кислоты. Это вещество, которое содержится в семенах, орехах, бобовых и крупах. Она связывается с минералами и образует нерастворимые фитаты, препятствующие их всасыванию в кишечнике.
— Фитиновая кислота является антинутриентом, так как снижает биодоступность важных минералов, — подчеркнул врач.
При замачивании активируется фермент фитаза. Он расщепляет фитиновую кислоту и высвобождает связанные с ней минералы. В результате увеличивается биодоступность железа, цинка, кальция и магния.
Кроме фитиновой кислоты в крупах могут содержаться другие антинутриенты: танины и ингибиторы ферментов. Замачивание помогает удалить часть этих веществ.
Замачивание способствует активации ферментов, которые расщепляют сложные углеводы и белки на более простые и легкоусвояемые соединения.
Другие плюсы: вы сократите время варки, улучшите текстуру и вкус крупы. Такие каши получаются более мягкими, нежными и рассыпчатыми.
Длительность замачивания может варьироваться. Кутушов приводит такие данные:
Овес — 8-12 часов
Спелт, рожь — 8 часов
Рис коричневый — 12 часов
Рис белый — 9 часов
Рис дикий — 5 часов
Перловая крупа — 6 часов
Гречневая крупа — 5 часов
Пшено — 5 часов
Киноа — 3 часа
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