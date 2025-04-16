Медик призывает пересмотреть отношение к спиртному особенно после 50 лет
"После 50 лет крайне важно переосмыслить свои привычки, связанные с употреблением спиртного. Алкоголь не только повышает артериальное давление и нарушает работу печени, но и негативно воздействует на мозговую деятельность, вызывает расстройства сна, существенно увеличивает вероятность развития депрессивных состояний и деменции", – отметил Мартынов.
Невролог также обратил внимание на то, что употребление алкоголя делает кровеносные сосуды более хрупкими, что в сочетании с возрастными изменениями организма значительно повышает риск падений и получения травм. Особенно опасно это для людей с уже имеющимися проблемами опорно-двигательного аппарата, которые часто встречаются в старшем возрасте.
"Полный отказ от алкоголя следует рассматривать не как лишение себя удовольствия, а как взвешенное решение сохранить свое здоровье на долгие годы", – подчеркнул специалист.
Медики отмечают, что отказ от алкоголя в возрасте старше 50 лет может значительно улучшить качество жизни, повысить когнитивные функции и снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий