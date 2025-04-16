Витамин К способствует поддержанию здоровья мозга в пожилом возрасте
Новое исследование, проведенное специалистами из Университета Тафтса в США, изучило биологические механизмы, лежащие в основе воздействия витамина К на когнитивные функции. Результаты были опубликованы в Journal of Nutrition.
В ходе шестимесячного эксперимента мышей кормили либо обычной пищей, либо пищей с низким содержанием витамина К. Затем когнитивные способности животных исследовались с помощью различных поведенческих тестов, включая так называемый «Тест на распознавание новых объектов», который измеряет способность различать знакомые и новые объекты.
В другом тесте мышам нужно было найти платформу в воде — классический тест на пространственное обучение. Ученые сообщают, что мыши, потреблявшие мало витамина К с пищей, показали значительно худшие результаты в обоих тестах.
Параллельно с испытаниями исследователи исследовали мозг животных на предмет клеточных изменений. Они обнаружили, что у мышей с дефицитом витамина К было меньше новообразованных нервных клеток в гиппокампе — центре обучения и памяти в мозге.
В частности, регенерация клеток в так называемой зубчатой извилине была значительно ограничена. Это снижение привело к уменьшению количества вновь образованных незрелых нейронов; этот процесс известен как нейрогенез.
«Считается, что нейрогенез играет решающую роль в обучении и памяти, и его нарушение может напрямую способствовать снижению когнитивных способностей, наблюдаемому в исследовании», — объясняет соавтор исследования Тонг Чжэн.
Кроме того, у животных с низким содержанием витамина К наблюдалась повышенная активация микроглии — иммунных клеток мозга. По словам исследователей, такая чрезмерная активация приводит к хроническому воспалению, которое, как известно, увеличивает риск болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.
Несмотря на результаты исследования, ученые предостерегают от поспешного использования пищевых добавок, но подчеркивают важность богатой витаминами диеты.
Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста, брокколи и брюссельская капуста, являются особенно прекрасными источниками витамина К. Те, кто регулярно употребляет эти продукты, могут лучше защитить свой мозг от возрастных изменений.
В долгосрочной перспективе дальнейшие исследования, в том числе с использованием данных с участием людей, позволят более подробно изучить эти механизмы. Но одно уже ясно: сбалансированное питание остается одним из лучших способов поддержания здоровья тела и разума. Витамин К может быть важным, ранее недооцененным фактором для умственного здоровья в пожилом возрасте.
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