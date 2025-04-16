Кардиолог Арланова: у каждого четвертого пережившего инсульт были эти признаки

Кардиолог Арина Арланова рассказала о предвестниках инсульта.— Несмотря на то, что инсульт происходит стремительно, существуют симптомы, предвещающие болезнь. Доказано, что у каждого четвертого пациента, пережившего инсульт, были тревожные признаки, — отметила она.Речь идет о так называемых приходящих нарушениях мозгового кровообращения, или транзиторных ишемических атаках (ТИА) — микроинсультах.Симптомы ТИА схожи с симптомами классического инсульта, однако длятся они недолго, буквально несколько минут. Их опасность заключается в том, что люди их игнорируют (прошло само) и не обращаются за медицинской помощью.Кардиолог перечислила эти признаки:Скачки давленияВременное онемение конечностей,Внезапное и сильное головокружение,Проблемы со зрением и речью.Врач предупреждает: у тех, кто перенес ТИА, риск инсульта в последующую неделю увеличивается в разы и сохраняется в течение нескольких лет.Инсульт — внезапное острое нарушение мозгового кровообращения. Он занимает третье место в мире среди причин летального исхода.Семь простых правил для защиты от инсульта:контролировать давлениебыть физически активнымсбалансировать питаниеконтролировать уровень холестерина и сахара в кровибросить куритьотказаться от алкоголябыть внимательным к работе сердца, выявлять и лечить аритмию.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки