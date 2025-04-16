Кардиолог Арланова: у каждого четвертого пережившего инсульт были эти признаки
— Несмотря на то, что инсульт происходит стремительно, существуют симптомы, предвещающие болезнь. Доказано, что у каждого четвертого пациента, пережившего инсульт, были тревожные признаки, — отметила она.
Речь идет о так называемых приходящих нарушениях мозгового кровообращения, или транзиторных ишемических атаках (ТИА) — микроинсультах.
Симптомы ТИА схожи с симптомами классического инсульта, однако длятся они недолго, буквально несколько минут. Их опасность заключается в том, что люди их игнорируют (прошло само) и не обращаются за медицинской помощью.
Кардиолог перечислила эти признаки:
Скачки давления
Временное онемение конечностей,
Внезапное и сильное головокружение,
Проблемы со зрением и речью.
Врач предупреждает: у тех, кто перенес ТИА, риск инсульта в последующую неделю увеличивается в разы и сохраняется в течение нескольких лет.
Инсульт — внезапное острое нарушение мозгового кровообращения. Он занимает третье место в мире среди причин летального исхода.
Семь простых правил для защиты от инсульта:
контролировать давление
быть физически активным
сбалансировать питание
контролировать уровень холестерина и сахара в крови
бросить курить
отказаться от алкоголя
быть внимательным к работе сердца, выявлять и лечить аритмию.
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