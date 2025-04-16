Токсиколог Кутушов: яркий свет в течение дня способствует снижению сахара в крови
— Исследование показало, что яркий свет, получаемый в течение дня, может значительно улучшить метаболизм глюкозы, что, в свою очередь, может снизить риск развития диабета второго типа, — написал медик в своем блоге.
Как известно, инсулин отвечает за транспортировку глюкозы из крови в клетки, где она используется в качестве источника энергии. При нарушении этого процесса возникает сахарный диабет второго типа.
Кроме того, яркий свет в течение дня может снизить уровень стресса и улучшить самочувствие в целом. Стресс может негативно влиять на уровень глюкозы в крови.
Медик советует проводить на свежем воздухе минимум полчаса каждый день, особенно в солнечные дни. Если вы проводите много времени в помещении, используйте яркие лампы.
Свет не только помогает регулировать уровень глюкозы, но и влияет на уровень серотонина – гормона счастья.
Профилактика сахарного диабета второго типа:
Контроль массы тела. Избыточный вес и ожирение являются основными факторами риска.
Сбалансированное питание. Употребляйте разнообразные продукты, включая фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и полезные жиры.
Сократите потребление сладких напитков, кондитерских изделий.
Регулярная физическая активность: ходьба, бег, плавание, занятия спортом или фитнесом.
Хронический стресс может влиять на уровень сахара в крови.
Обязательно высыпайтесь.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий