8 чудодейственных продуктов, которые помогут похудеть к лету без голодовок и диет

Существует рацион, который буквально топит жир на животе. При этом вам не придется страдать от чувства голода, ведь похудение — это про изменение пищевых привычек, а не про жесткие ограничения.Даже если вы будете каждый день заниматься в тренажерном зале, то эта привычка не даст стопроцентной гарантии в успешном похудении. Во-первых, важен правильный подход: не количество тренировок, а их качество. Во-вторых, необходимо изменить рацион, ведь именно от еды зависит наша фигура, а также метаболизм, наличие отеков и скорость похудения.При этом врачи настоятельно не рекомендуют голодать или практиковать жесткие диеты. Эффект будет, но за ним придет разочарование. Как только вы вернетесь к привычному рациону, лишние килограммы тоже вернутся. Вес может даже стать больше, чем был изначально.Лучшее решение — это умеренные физические нагрузки и разнообразное меню. Включите в него несколько продуктов. Увидите, что жир на животе начнет стремительно исчезать.1. АвокадоБогато полезными жирами, которые отлично насыщают и при этом снабжают организм необходимыми веществами. В авокадо также есть клетчатка — элемент, который необходим кишечнику для правильной работы.Однако будьте осторожны! Продукт сам по себе калорийный, поэтому увлекаться им не стоит. Половинки авокадо в салат или на бутерброд будет вполне достаточно.2. Куриные яйцаЭто универсальный продукт, который наверняка есть у вас в холодильнике. Яйца можно варить, жарить, добавлять в салаты, вторые блюда, выпечку.Если же вы хотите похудеть, то диетологии советуют есть их как самостоятельный продукт. Сварите пару штук на завтрак и съешьте вместе с цельнозерновым хлебом, куриной грудкой и овощами. Или же яйцами можно перекусить, причем даже вечером, они отлично блокируют голод.3. ЯгодыХочется сладкого? Тогда ягоды — это то, что вам нужно. Малина, клубника, черника и другие виды богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые помогают уменьшить воспаление в организме. Их можно добавлять в десерты, творог, а также есть после обеда или ужина.4. Листовые овощиШпинат, руккола, кудрявая капуста, свекольная ботва, салат ромэн — все это необходимо включить в рацион, особенно если хочется похудеть. Зелень отлично дополняет суп, салат, сытный завтрак, при этом обладает низкой калорийностью.Кроме того, такие продукты уменьшают вздутие живота, защищают от сахарного диабета, патологий сердца и сосудов, а также благоприятно влияют на здоровье мозга.5. БататСладкий картофель уже давно перестал быть экзотическим блюдом, сейчас его можно найти практически в каждом продуктовом.Батат — это идеальный углевод для худеющих. Он богат резистентным крахмалом и клетчаткой, сохраняет чувство сытости и стабилизирует уровень сахара в крови. Продукт лучше всего запекать, чтобы он принес максимум пользы.6. ОрехиЭтот продукт эксперты рекомендуют включать в рацион всем, независимо от возраста и пола. Если у вас нет аллергии на орехи, то обязательно съедайте по горсточке в день. Они помогут дольше оставаться сытыми, обеспечат организм полезными жирами, взбодрят мозг и в целом помогут стать здоровее.7. Зеленый чайПользу этого напитка сложно переоценить, это уже доказали многочисленные исследования. Зеленый чай влияет практически на все системы организма, помогает сохранить здоровье и красоту.Хотите похудеть? Пейте зеленый чай! Только следите, чтобы в нем не было сахара и других добавок. Тогда ваш метаболизм быстро ускорится.8. Греческий йогуртЕще один продукт, который можно есть как утром, так и вечером. В натуральном йогурте много полезных бактерий, которые благоприятно влияют на ЖКТ и иммунную систему. Кроме того, этот продукт надолго сохраняет чувство сытости и помогает быстрее сжигать жир. В него можно добавить ягоды и орехи, чтобы получить максимальную пользу, пишет издание ETNT.

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