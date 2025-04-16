В Университете Ватерлоо объяснили, зачем гипертоникам надо есть бананы и брокколи

Врачи советуют употреблять меньше соли, чтобы снизить давление. Однако новое исследование показало: важно не просто сократить потребление натрия, но и увеличить поступление калия в организм.Высокое давление считается главной причиной болезни сердца и сосудов, а с ними и преждевременной смерти. В последние годы гипертоников становится все больше. Врачи связывают это с современным образом жизни: двигаемся мы мало, а питаемся плохо — готовыми ультрапереработанными продуктами, в которых очень много натрия, то есть привычной нам соли.Натрий задерживает жидкость в организме, приводит к отекам. Это приводит к тому, что давление на стенки сосудов резко возрастает. ВОЗ советует съедать в день не более 5 граммов соли — одну чайную ложку без горки. Вот только очень сложно отследить, сколько соли мы потребляем: информацию о количестве натрия в продукте на упаковке, как правило, не указывают.Однако канадские ученые из Университета Ватерлоо выяснили, как сгладить пагубное влияние соли на организм. Их исследование показало: добавив в рацион больше продуктов с калием, вы сможете снизить показатели давления.«Обычно при высоком давлении советуют есть меньше соли, — говорит биолог и ведущий автор исследования Анита Лейтон. — Результаты нашей математической модели показали, что употребление продуктов, богатых калием, таких как бананы или брокколи, оказывает более положительное влияние на давление, чем простое сокращение потребления натрия».Калий и натрий — это электролиты. Они помогают организму поддерживать водный баланс в тканях, участвуют в процессах свертывания крови и выполняют другие важные функции. Однако современные люди употребляют слишком много натрия, а вот калия нам, как правило, не хватает.В древности человек ел много калия в виде растительной пищи, а вот такого количества соли в его рационе не было. По словам авторов, регуляторные системы нашего организма, возможно, эволюционировали так, чтобы лучше работать при диете с высоким содержанием калия и низким содержанием натрия. Иными словами, нам заложено природой есть больше калия и меньше натрия.«Механизмы, лежащие в основе изменений артериального давления, вызванных натрием и калием, сложны и, вероятно, включают изменения в почечной функции, объеме жидкости, гормонах, регулирующих жидкость, сосудистой системе, сердечной функции и автономной нервной системе», — говорится в исследовании.Авторы также отмечают, что гипертония сильно связана с половой принадлежностью. Мужчины чаще страдают от высокого давления, чем женщины того же возраста в пременопаузе. Однако их организм лучше реагирует на изменение количества калия и натрия в рационе. Кроме того, когда женщины вступают в менопаузу, распространенность гипертонии среди них резко возрастает и в конечном итоге превышает мужские показатели.

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