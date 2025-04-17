Напиток, о котором много говорят: насколько полезно принимать отвар из овса
Его рекомендуют для очищения организма, улучшения пищеварения и даже похудения. Овсяный напиток сегодня активно «продвигается» блогерами и рьяными сторонниками ЗОЖ. Но стоит ли доверять тем, кто говорит о пользе этого отвара и содержится ли в нем действительно что-то хорошее для организма? Этот вопрос MedikForum.ru задал диетологу Василисе Пономаревой.
По словам эксперта, овес, на основе которого готовится напиток, действительно содержит достаточно много нужных нашей иммунной системе веществ:
Витамины: B1, B2, B6, E, PP;
Минералы: магний, калий, фосфор, железо, цинк;
Аминокислоты: лизин, триптофан;
Клетчатку и бета-глюканы (полезные для развития кишечно микрофлоры)
Какие полезные эффекты проявляет отвар из овса
Улучшает пищеварение:
Благодаря своей «кисельной» текстуре он обволакивает слизистую желудка, защищая от гастрита и изжоги.
Помогает при запорах, так как содержит клетчатке.
Способствует более активным процессам выведения токсинов и вместе с ними очищению печени и крови.
Помогает снизить уровень холестерина.
Нормализует уровень сахара в крови:
Овес имеет низкий гликемический индекс. Употребление таких продуктов не вызывает резких колебаний сахара в крови и всплесков инсулина.
Укрепляет иммунитет:
Содержащиеся в овсе бета-глюканы относится к группе пребиотиков, которые стимулируют рост и активность полезной кишечной микробиоты, одновременно подавляя рост патогенов. Их употребление играет важную роль в правильном функционировании желудочно-кишечного тракта и профилактике воспалений, подавляющих иммунитет.
Успокаивает нервную систему:
Отвар из овса является хорошим источником витаминов группы B, помогающих поддерживать здоровье нервной системы и бороться со стрессом.
Как правильно приготовить отвар
Ингредиенты:
1 стакан цельного овса (не хлопьев)
1 л воды.
Приготовление:
Промыть овес, залить водой.
Довести состав до кипения, затем варить на слабом огне 40–60 минут.
Процедить, остудить.
Как пить?
По 100–150 мл 2–3 раза в день за 30 мин до еды.
Курс: 2–4 недели, затем перерыв.
Варианты отвара
Для печени: можно добавить в напиток расторопшу или куркуму;
Для иммунитета, питья при простуде: смешать с медом и лимонным соком.
Для похудения: пить утром натощак.
Противопоказания и возможный вред
Желчнокаменная болезнь – в ее случае отвар противопоказан, так как может спровоцировать движение камней.
Острая почечная недостаточность – людям с этой патологией отвар может вредить из-за высокого содержания минералов.
Гипотония (пониженное давление) – гипотоникам рекомендуется употреблять такой напиток с осторожностью, поскольку он способен снижать давление, что для них нежелательно.
Возможные побочные эффекты (при передозировке):
Вздутие живота, диарея;
Головокружение (из-за резкого очищения организма).
«Если нет противопоказаний, овсяный отвар можно употреблять для стимуляции работы ЖКТ и поддержки иммунитета, но если имеются проблемы с желчным пузырем или почками, не стоит употреблять его, не посоветовавшись с врачом, – особенно в большом количестве. Тем, кому напиток не противопоказан, для лучшего эффекта следует готовить его из цельного неочищенного овса и пить курсами».
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