Напиток, о котором много говорят: насколько полезно принимать отвар из овса

В последнее время отвар из овса набирает популярность как натуральное средство для оздоровления – стоит ли его пить?Его рекомендуют для очищения организма, улучшения пищеварения и даже похудения. Овсяный напиток сегодня активно «продвигается» блогерами и рьяными сторонниками ЗОЖ. Но стоит ли доверять тем, кто говорит о пользе этого отвара и содержится ли в нем действительно что-то хорошее для организма? Этот вопрос MedikForum.ru задал диетологу Василисе Пономаревой.По словам эксперта, овес, на основе которого готовится напиток, действительно содержит достаточно много нужных нашей иммунной системе веществ:Витамины: B1, B2, B6, E, PP;Минералы: магний, калий, фосфор, железо, цинк;Аминокислоты: лизин, триптофан;Клетчатку и бета-глюканы (полезные для развития кишечно микрофлоры)Какие полезные эффекты проявляет отвар из овсаУлучшает пищеварение:Благодаря своей «кисельной» текстуре он обволакивает слизистую желудка, защищая от гастрита и изжоги.Помогает при запорах, так как содержит клетчатке.Способствует более активным процессам выведения токсинов и вместе с ними очищению печени и крови.Помогает снизить уровень холестерина.Нормализует уровень сахара в крови:Овес имеет низкий гликемический индекс. Употребление таких продуктов не вызывает резких колебаний сахара в крови и всплесков инсулина.Укрепляет иммунитет:Содержащиеся в овсе бета-глюканы относится к группе пребиотиков, которые стимулируют рост и активность полезной кишечной микробиоты, одновременно подавляя рост патогенов. Их употребление играет важную роль в правильном функционировании желудочно-кишечного тракта и профилактике воспалений, подавляющих иммунитет.Успокаивает нервную систему:Отвар из овса является хорошим источником витаминов группы B, помогающих поддерживать здоровье нервной системы и бороться со стрессом.Как правильно приготовить отварИнгредиенты:1 стакан цельного овса (не хлопьев)1 л воды.Приготовление:Промыть овес, залить водой.Довести состав до кипения, затем варить на слабом огне 40–60 минут.Процедить, остудить.Как пить?По 100–150 мл 2–3 раза в день за 30 мин до еды.Курс: 2–4 недели, затем перерыв.Варианты отвараДля печени: можно добавить в напиток расторопшу или куркуму;Для иммунитета, питья при простуде: смешать с медом и лимонным соком.Для похудения: пить утром натощак.Противопоказания и возможный вредЖелчнокаменная болезнь – в ее случае отвар противопоказан, так как может спровоцировать движение камней.Острая почечная недостаточность – людям с этой патологией отвар может вредить из-за высокого содержания минералов.Гипотония (пониженное давление) – гипотоникам рекомендуется употреблять такой напиток с осторожностью, поскольку он способен снижать давление, что для них нежелательно.Возможные побочные эффекты (при передозировке):Вздутие живота, диарея;Головокружение (из-за резкого очищения организма).«Если нет противопоказаний, овсяный отвар можно употреблять для стимуляции работы ЖКТ и поддержки иммунитета, но если имеются проблемы с желчным пузырем или почками, не стоит употреблять его, не посоветовавшись с врачом, – особенно в большом количестве. Тем, кому напиток не противопоказан, для лучшего эффекта следует готовить его из цельного неочищенного овса и пить курсами».

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