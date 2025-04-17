Еда по ночам в это время года: что провоцирует ночной жор и какие болезни он вызывает

Употребление пищи по ночам может стать причиной появления опасных проблем со здоровьем.Обычно повышенный аппетит и желание перекусывать ночью становятся поводом для жалоб в холодное время года. Но и весной, когда световой день увеличивается, а на улице заметно теплеет, многие люди замечают, что становятся склонными к вечернему перееданию или ночному жору.«Действительно, некоторые сезонные колебания могут влиять на пищевое поведение людей и механизмы формирования сытости или голода. Весной наш организм часто страдает от нехватки витаминов и минеральных веществ из-за малодоступности свежих растительных продуктов, овощей и фруктов. Такая нехватка способствует тому, что в течение суток мы не получаем питательные вещества в нужном объеме, и в результате гораздо чаще ощущаем голод – в том числе это может происходить ночью. Помимо того, для весны типичны резкие температурные перепады, которые заставляют организм испытывать стресс, что тоже может усиливать аппетит. Не стоит забывать — человеческое тело генетически запрограммировано на вечернее накопление калорий: так действует эволюционно выработанный защитный механизм, доставшийся нам от предков, которым требовались энергетические запасы на период ночного голодания», - отметил в разговоре с MedikForum.ru диетолог-нутрициолог Игорь Строков.В то же время специалист констатировал, что тяга к ночным перекусам является комплексной проблемой, во многом обусловленной образом жизни, привычками и психологическими особенностями. В частности, пусковым механизмом для появления ночного жора могут стать пропуски завтрака и недостаточно полноценные обеды днем, хронический стресс и переработки, не леченая тревожность, работа с ночными дежурствами или такой график, когда пик активности приходится на более позднее время суток.«Выработка грелина (гормона голода) в организме естественным образом активизируется вечером, примерно в 20-21 час, а также в вечерние часы возрастает чувствительность вкусовых рецепторов к сладкому и жирному. Если человек в течение дня избегает сбалансированных полноценных приемов пищи и ведет жизнь «совы» с поздними засыпаниями, он часто бывает подвержен привычке не просто есть по ночам, но и переедать, употреблять калорийную пищу».Какие болезни провоцирует ночной жорГастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ):Прием пищи перед сном (особенно жирной или острой) повышает кислотность желудка. В горизонтальном положении содержимое желудка легче забрасывается в пищевод, повреждая слизистую.Как последствия развиваютсяХроническая изжога;Эзофагит (воспаление пищевода);Пищевод Барретта (предраковое состояние).Ожирение и метаболический синдром:Ночью организм должен отдыхать, а не переваривать пищу. Инсулин, вырабатывающийся в ответ на прием пищи, блокирует расщепление жиров. Возникающий при этом избыток глюкозы откладывается в жировую ткань.Как последствия развиваютсяУстойчивость к инсулину (инсулинорезистентность);Висцеральное ожирение (отложение жира вокруг органов брюшной полости);Дислипидемия (нарушение жирового обмена).Сахарный диабет 2-го типа:Исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие пищу после 23 часов, почти на 30 процентов чаще демонстрируют высокий уровень глюкозы в крови натощак. Ночные перекусы нарушают циркадные ритмы поджелудочной железы. Из-за этого инсулин вырабатывается несвоевременно, а клетки теряют к нему чувствительность.Как последствия развиваютсяГиперинсулинемия;Нарушение толерантности к глюкозеДиабетСердечно-сосудистые заболевания:Поздние приемы пищи повышают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови, способствующего развитию сосудистых нарушений — атеросклероза, гипертонии. Этому во многом способствует нарушение липидного обмена, которое возникает из-за того, что ночью печень хуже перерабатывает жиры, и они дольше циркулирует в крови. Кроме того, поздние перекусы (особенно углеводные) провоцируют скачки инсулина, что стимулирует синтез холестерина в печени.Как последствие этогоПовышаются риски ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.Нарушения сна и когнитивные расстройства:Необходимость переваривать пищу ночью активирует симпатическую нервную систему, что подавляет выработку мелатонина (гормон сна). Это приводит к фрагментарному сну и снижению фазы глубокого сна.Как последствия возникаютПовышенная усталость;Снижение памяти и концентрации внимания;Повышенный риск нейродегенеративных заболеваний.

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