Готовые куличи к Пасхе: почему это угроза для поджелудочной и сердца

Предстоящий праздник Пасхи не обойдется без выпечки. Почему его главный символ — кулич — лучше испечь самостоятельно, а не покупать в магазине?Если к Пасхе вы планируете приобрести готовые куличи, следует позаботиться о том, чтобы купленная выпечка была от проверенного и надежного производителя. Те куличи, которые в большом количестве появляются сейчас на магазинных полках, могут таить в себе скрытую угрозу для здоровья — об этом предупредила гастроэнтеролог Александра Алисова.Что не так с составомПроизводители магазинных куличей нередко «обогащают» свою выпечку всевозможными добавками, стремясь продлить срок хранения и усилить вкус, но такой «улучшенный» состав превращает праздничное угощение в опасный для здоровья продукт, подчеркивает врач.«Вместо натуральных ингредиентов в тесто часто кладут гидрогенизированные жиры (источник вредных трансжиров), усилители вкуса (глутамат натрия), консерванты (сорбиновая кислота, Е202), а также искусственные ароматизаторы, имитирующие ваниль и сливочный вкус. Особую опасность представляют улучшители муки (например, L-цистеин), которые могут вызывать аллергические реакции. Даже якобы полезные добавки в виде цукатов у таких куличей часто оказываются подкрашенными дешевыми красителями, а орехи в составе могут быть прогорклыми из-за длительного хранения».Медик отмечает: такой «химический коктейль» в составе готовой выпечки не только повышает риск обострения хронических заболеваний ЖКТ, но и может вести к пищевым отравлениям, особенно у детей и пожилых людей.Что не так с глазурьюТрадиционно помадка для покрытия верхушки кулича готовится из смеси взбитых белков с сахаром. При этом в стандартном рецепте на один яичный белок берется 50-70 граммов сахара (2-3 ст. ложки). Употребление глазури с такой концентрацией сахара вызывает резкий скачок глюкозы в крови и выделение большого количества инсулина — провокатора жироотложения.Помимо того, яичная помадка повышает риск сальмонеллеза — острой кишечной инфекции, которую может вызвать поедание недостаточно термически обработанных белков.Вдобавок такая глазурь является потенциально аллергенной — яичный белок входит в топ самых распространенных пищевых аллергенов, и особенно опасен для детей до 3 лет.«Из-за сочетания сахара и белков помадка, покрывающая кулич, может спровоцировать проблемы с ЖКТ — прежде всего, у людей с хроническим гастритом или панкреатитом».Другие рискиВысокая калорийность:Средний кусок кулича (100 г) из-за содержания муки, сахара, масла, глазури дает организму сразу 300–400 ккал. Такое угощение чревато обострением метаболического синдрома.Угроза для поджелудочной железы:Сочетание муки, сахара и жира в куличе требует усиленной выработки ферментов — справиться с такой задачей может только очень здоровый орган. Чем старше человек, тем выше вероятность того, что съеденный кулич поспособствует перегрузке железы, вызовет вздутие, тяжесть, изжогу.Обострение хронических болезней ЖКТ:Помимо уже названных выше гастрита и панкреатита обостриться после выпечки может и имеющийся холецистит (из-за жирности и дрожжей).У людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) могут возникнуть неприятные дискомфортные симптомы как реакция на глютен.Угроза для сердечно-сосудистой системы:Пасхальная выпечка может спровоцировать сердечные проблемы из-за трех ключевых факторов:Происходит перегрузка углеводами, в результате которой возникает резкий скачок сахара в крови. Он увеличивает нагрузку на сосуды и способствует их спазмам.Обилие трансжиров (в магазинной продукции) повышает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), что ускоряет образование атеросклеротических бляшек, забивающих сосуды изнутри.Соль в тесте задерживает жидкость, повышая артериальное давление.«Особенно сильно рискуют гипертоники и люди с ишемической болезнью сердца – даже сравнительно небольшой кусок такой выпечки может вызвать у них тахикардию или приступ стенокардии».

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