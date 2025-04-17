Медики объяснили, как сильно хронический стресс влияет на здоровье

Медицинские специалисты бьют тревогу относительно разрушительного воздействия хронического стресса на человеческий организм. Как сообщил главный внештатный специалист общей врачебной практики Минздрава Крыма и главный врач Симферопольской поликлиники № 2 Алексей Музыка, проблема стресса зачастую представляет большую угрозу здоровью, чем широко известные вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя.В то время как негативное влияние табака и алкогольных напитков на организм хорошо изучено и признано, воздействие ежедневного стресса часто недооценивается. По словам специалиста, психологические зависимости, включая алкогольную и никотиновую, поддаются лечению при наличии у пациента соответствующей мотивации. Однако справиться с хроническим стрессом, который стал неотъемлемой частью современного ритма жизни, значительно сложнее.Медицинские исследования показывают, что длительное пребывание в состоянии стресса приводит к серьезным нарушениям в работе всего организма. Стресс влияет на иммунную систему, ослабляя защитные механизмы и делая человека более восприимчивым к инфекциям и вирусам. Кроме того, он провоцирует гормональный дисбаланс, что может вызвать проблемы с репродуктивной системой, нарушения обмена веществ и развитие эндокринных заболеваний.Особенно страдает от хронического стресса сердечно-сосудистая система. Постоянное напряжение повышает уровень кортизола и адреналина в крови, что приводит к устойчивому повышению артериального давления, учащению сердечного ритма и увеличению риска развития ишемической болезни сердца и инсульта. Специалисты отмечают, что среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями большой процент составляют люди, подверженные хроническому стрессу.Негативное влияние стресса распространяется и на пищеварительную систему. У многих людей в стрессовом состоянии обостряются такие заболевания, как гастрит, язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника. Стресс также может стать причиной нарушений сна, хронической усталости и развития психических расстройств, включая тревожность и депрессию.Алексей Музыка подчеркивает важность поддержания баланса между работой и отдыхом для преодоления стрессового воздействия.«Нормальный, полноценный отдых будет компенсировать стрессовое воздействие во время рабочего времени», — отметил врач.Эксперты рекомендуют уделять время физической активности, полноценному сну, соблюдению режима труда и отдыха, а также практикам осознанности и медитации, которые позволяют снизить уровень тревожности и улучшить психоэмоциональное состояние.В отличие от вредных привычек, от стресса невозможно полностью отказаться, поскольку он является естественной реакцией организма на внешние раздражители. Однако научиться управлять своими эмоциями и адекватно реагировать на стрессовые ситуации — задача, которая по силам каждому. Врачи рекомендуют при первых признаках хронического стресса обращаться за профессиональной помощью к специалистам, а не заниматься самолечением, которое может только усугубить проблему.

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