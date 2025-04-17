Обнаружено простое средство против супербактерий

Искусственный подсластитель сахарин оказался неожиданно мощным оружием против устойчивых к антибиотикам бактерий. Ученые из британского Университета Брунеля выяснили, что он разрушает клеточные стенки патогенов, включая опаснейший золотистый стафилококк, буквально заставляя их лопаться.Эксперименты показали: сахарин нарушает структуру бактериальных клеток и мешает им размножаться. Более того, он усиливает действие антибиотиков — после его применения микробы становятся уязвимыми даже к тем препаратам, к которым раньше были резистентны.На практике это открытие может изменить подход к лечению инфекций. Например, повязки, пропитанные сахарином, показали лучшую эффективность в борьбе с бактериями в ранах, чем стандартные перевязочные материалы.Впереди еще испытания на безопасность, но потенциально сахарин может стать дешевым и доступным дополнением к антимикробной терапии.

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