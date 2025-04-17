Спокойная энергия: почему матча становится достойной заменой кофе

Традиционный утренний кофе может уступить место более спокойному, но не менее бодрящему напитку. Японский чай матча становится привлекательной альтернативой для тех, кто хочет получить заряд энергии без нежелательных эффектов тревожности и стресса.Матча представляет собой особый вид концентрированного зеленого чая, который отличается повышенным содержанием L-теанина и EGCG (эпигаллокатехин галлата). Именно эти компоненты обеспечивают уникальное сочетание тонизирующего и одновременно успокаивающего действия. Уникальность матчи в том, что она содержит кофеин, но в меньших количествах по сравнению с кофе, при этом обладая дополнительными соединениями, которые смягчают возбуждающий эффект кофеина.Научные исследования, упомянутые на портале Very Well Health, подтверждают благотворное влияние матчи на психоэмоциональное состояние. Здоровые взрослые участники, которые регулярно употребляли матчу на протяжении двух недель, отмечали значительное снижение уровня тревожности. Это связано с особенностями воздействия компонентов матчи на организм.Кофеин, содержащийся в кофе, быстро усваивается и стимулирует выброс стрессовых гормонов – адреналина и кортизола. Матча же, благодаря содержанию L-теанина, обеспечивает более мягкое и продолжительное воздействие на нервную систему. L-теанин – аминокислота, которая способствует выработке дофамина и серотонина, гормонов хорошего настроения, одновременно снижая уровень стресса.Дарья Русакова, диетолог и кандидат медицинских наук, в интервью «Вечерней Москве» отметила, что матча действительно обладает более пролонгированным стимулирующим действием.«По своим свойствам матча вполне может стать альтернативой кофе. Этот напиток обладает стимулирующим и тонизирующим действием и оказывает положительное влияние на нервную систему», – подчеркнула специалист.Однако Русакова также обратила внимание на значительное отличие вкуса матчи от привычного кофе: «По вкусу матча, конечно, сильно отличается от кофе. Поэтому людям, привыкшим к одному напитку, будет сложно заменить его другим». Тем не менее, матча может стать не только источником бодрости, но и полезным перекусом, особенно если дополнить её молоком или другими добавками.Эксперты рекомендуют употреблять одну-две чашки матчи в день для получения оптимального эффекта. Интересно, что даже нерегулярное употребление этого японского чая может положительно влиять на организм. Для тех, кто не готов полностью отказаться от кофе, существуют варианты с пониженным содержанием кофеина или возможность чередовать оба напитка.Врач-диетолог Михаил Гинзбург отмечает, что восприятие кофе как вредного напитка не совсем справедливо. Несмотря на распространенное мнение о его негативном влиянии на нервную систему, умеренное потребление кофе может быть полезным для здоровых людей и даже способствовать продлению жизни.Матча также богата антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Содержание антиоксидантов в матче в несколько раз превышает их количество в обычном зеленом чае, что делает этот напиток ценным для поддержания иммунитета и замедления процессов старения.Традиция употребления матчи уходит корнями в японскую культуру, где этот напиток тесно связан с практикой медитации и осознанности. В отличие от быстрого «кофейного» заряда энергии, матча предлагает более сбалансированное, плавное повышение концентрации и внимательности без последующего энергетического спада.

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