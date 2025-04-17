Вызываются изменениями в ДНК: что представляют собой генетические заболевания
Возникновение генетических заболеваний тесно связано с нарушениями, которые вызываются изменениями в ДНК (особенно высоким риск таких нарушений делает наследственная предрасположенность, хотя также они могут возникать спонтанно). Вследствие этих процессов возникают неблагополучные изменения в работе органов и систем организма, что ведет к разнообразным по своей опасности и тяжести патологиям. По данным ВОЗ, около 1% всех новорожденных в мире имеют те или иные генетические нарушения. Некоторые из них проявляются сразу после рождения, другие – только во взрослом возрасте.
Почему возникают генетические болезни
Называемые учеными причины делятся на три основные категории:
Наследственные мутации: они могут передаваться от родителей, даже если у них самих болезнь не проявляется (они в этом случае являются носителями рецессивного гена).
Спонтанные мутации: нарушения этого типа возникают в процессе формирования половых клеток или на ранних стадиях эмбрионального развития.
Хромосомные аномалии: они связаны с изменением числа или структуры хромосом (например, при синдроме Дауна имеется лишняя 21-я хромосома).
Факторы, повышающие риск генетических нарушений
К ним относятся
Возраст родителей (особенно матери после 35 лет);
Воздействие на организм радиации, токсинов, некоторых лекарств;
Близкородственные браки (увеличивают риск рецессивных болезней).
Какими бывают генетические заболевания
Моногенные болезни (вызываются мутацией в одном гене)
Аутосомно-доминантные (достаточно одной копии дефектного гена):
Хорея Гентингтона – происходит прогрессирующее поражение нервной системы;
Синдром Марфана – возникает патология соединительной ткани: слишком высокий рост, проблемы с сердцем.
Аутосомно-рецессивные (нужны две копии гена):
Муковисцидоз – поражаются легкие и ЖКТ;
Фенилкетонурия – возникает нарушение обмена веществ.
Сцепленные с полом (связаны с X-хромосомой):
Гемофилия – имеется нарушение свертываемости крови.
Мышечная дистрофия Дюшенна – происходит прогрессирующая слабость мышц.
Хромосомные аномалии
Синдром Дауна (трисомия 21-й хромосомы) – наблюдаются характерные черты лица, некоторые признаки умственной отсталости;
Синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы) – возникают тяжелые пороки развития.
Синдром Клайнфельтера (XXY у мужчин) – развиваются бесплодие, гинекомастия.
Мультифакториальные заболевания
Возникают из-за сочетания генетической предрасположенности и внешних факторов:
Сахарный диабет 1-го типа;
Аутизм;
Шизофрения;
Врожденные пороки сердца.
Что позволяет выявить генетические патологии
Это можно сделать с помощью современных методов диагностики:
Пренатальный скрининг (во время беременности):
УЗИ и биохимические анализы (выявление рисков);
НИПТ (неинвазивный тест по крови матери);
Амниоцентез (анализ околоплодных вод).
Неонатальный скрининг (у новорожденных):
Анализ крови на 5 наследственных болезней в России.
Генетическое тестирование:
Кариотипирование (изучение хромосом);
ПЦР, секвенирование ДНК (поиск конкретных мутаций).
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