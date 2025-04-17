Что будет, если есть тыквенные семечки каждый день
Горсть семечек в день поддерживает работу печени и почек, способствует мягкому очищению организма и улучшает пищеварение. Считается, что тыквенные семечки могут оказывать противопаразитарное действие – благодаря содержанию кукурбитацина.
Для сердечно-сосудистой системы они полезны за счет жирных кислот, способствующих снижению уровня холестерина. Регулярное употребление может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.
Кроме того, антиоксиданты в составе защищают клетки от окислительного стресса, поддерживая общее состояние организма. Семечки легко добавлять в салаты, каши или перекусы. Главное – соблюдать умеренность: около 30 граммов в день достаточно.
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