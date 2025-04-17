Кардиолог Сорокин: атеросклероз не зря называют тихим убийцей сосудов

Атеросклероз — хроническое заболевание артерий, которое характеризуется накоплением жировых отложений (атером) на внутренней стенке сосуда. Со временем эти бляшки увеличиваются в размерах, сужая просвет артерии и нарушая кровоток.— Атеросклероз — одно из самых распространенных заболеваний современности. К сожалению, многие пациенты обращаются за помощью уже на поздних стадиях, когда болезнь начинает активно проявлять себя. Важно помнить, что профилактика играет ключевую роль в борьбе с атеросклерозом. Здоровый образ жизни, регулярные обследования и своевременное обращение к врачу могут значительно снизить риски развития тяжелых осложнений, — рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Сергей Сорокин.Это приводит к кислородному голоданию тканей и органов, что может стать причиной серьезных осложнений, включая инфаркт миокарда и инсульт.Причины развития атеросклерозаОсновными факторами риска развития атеросклероза являются:Неправильное питание. Избыточное потребление жирной пищи способствует повышению уровня холестерина в крови, который откладывается на стенках сосудов.Курение. Никотин вызывает спазм сосудов и увеличивает риск образования тромбов.Гипертония. Повышенное артериальное давление ускоряет процесс разрушения сосудистой стенки.Малоподвижный образ жизни. Недостаточная физическая активность ведет к замедлению обмена веществ и ухудшению кровообращения.Ожирение. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.Стресс. Постоянные эмоциональные перегрузки негативно влияют на работу сердца и сосудов.Симптомы атеросклерозаНа ранних стадиях атеросклероз часто протекает бессимптомно, однако с прогрессированием заболевания могут появиться следующие признаки:- Боль в груди (стенокардия);- Одышка;- Головокружение и слабость;- Холодные конечности;- Нарушение памяти и концентрации внимания.

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