Кардиолог Сорокин: атеросклероз не зря называют тихим убийцей сосудов
— Атеросклероз — одно из самых распространенных заболеваний современности. К сожалению, многие пациенты обращаются за помощью уже на поздних стадиях, когда болезнь начинает активно проявлять себя. Важно помнить, что профилактика играет ключевую роль в борьбе с атеросклерозом. Здоровый образ жизни, регулярные обследования и своевременное обращение к врачу могут значительно снизить риски развития тяжелых осложнений, — рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Сергей Сорокин.
Это приводит к кислородному голоданию тканей и органов, что может стать причиной серьезных осложнений, включая инфаркт миокарда и инсульт.
Причины развития атеросклероза
Основными факторами риска развития атеросклероза являются:
Неправильное питание. Избыточное потребление жирной пищи способствует повышению уровня холестерина в крови, который откладывается на стенках сосудов.
Курение. Никотин вызывает спазм сосудов и увеличивает риск образования тромбов.
Гипертония. Повышенное артериальное давление ускоряет процесс разрушения сосудистой стенки.
Малоподвижный образ жизни. Недостаточная физическая активность ведет к замедлению обмена веществ и ухудшению кровообращения.
Ожирение. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Стресс. Постоянные эмоциональные перегрузки негативно влияют на работу сердца и сосудов.
Симптомы атеросклероза
На ранних стадиях атеросклероз часто протекает бессимптомно, однако с прогрессированием заболевания могут появиться следующие признаки:
- Боль в груди (стенокардия);
- Одышка;
- Головокружение и слабость;
- Холодные конечности;
- Нарушение памяти и концентрации внимания.
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