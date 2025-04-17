Эффективнее диет: периодическое голодание назвали простой стратегией снижения веса

Недавнее исследование, проведенное в США, продемонстрировало, что периодическое голодание в соотношении 4:3 может быть более эффективным методом снижения веса по сравнению с традиционными ежедневными диетами, основанными на подсчете калорий. Этот метод подразумевает ограничение потребления калорий в течение трех дней в неделю, в то время как в оставшиеся четыре дня разрешается нормальное питание.В ходе исследования, в котором участвовали 165 человек с избыточным весом или ожирением в возрасте от 18 до 60 лет, была изучена эффективность двух различных диетических подходов: периодического голодания и ежедневного ограничения калорий. Участники, придерживавшиеся режима 4:3, показали среднее снижение веса на 7,6 процентов в течение года, тогда как те, кто следовал диете с ежедневным ограничением калорий, похудели.Эндокринолог Виктория Катеначчи отметила, что результаты оказались неожиданными и интересными. В рамках исследования участникам с ожирением в течение 12 месяцев предлагали либо придерживаться прерывистого голодания, либо следовать ежедневной калорийной диете, с рекомендациями увеличить физическую активность. Группе, соблюдающей метод 4:3, предлагалось ограничить потребления калорий на 80 процентов в три дня в неделю, в то время как в остальные дни они могли есть без ограничений, хотя им рекомендовали придерживаться здорового питания.Для группы с ежедневным ограничением калорий необходимо было сократить свое питание на 34 процента каждый день. В результате участники с периодическим голоданием потеряли в среднем 7,7 килограмма, в то время как группа с ежедневным ограничением калорий похудела на 4,8 килограмма. Оба метода также продемонстрировали небольшие улучшения в показателях здоровья, включая артериальное давление.Катеначчи подчеркивает, что новый подход к диете станет альтернативой, особенно для тех, кто испытывал трудности с ежедневным ограничением калорий. Тем не менее, исследование имеет свои ограничения, так как участники сами сообщали о своем потреблении пищи и энергии. Возможно, люди из группы периодического голодания также ограничивали свои калории в дни, когда не соблюдали пост.Периодическое голодание стало темой множества исследований за последние годы, благодаря обсуждениям о его потенциальных преимуществах и недостатках. В условиях растущего ожирения необходимо искать более эффективные и адаптированные подходы в борьбе с этой проблемой.

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