Мягкая практика для поддержки вашей иммунной системы

Состояние иммунитета во многом зависит от работы лимфатической системы. Плохое самочувствие, склонность к частым заболеваниям и хроническая усталость могут свидетельствовать о том, что лимфосистеме требуется оздоровление. Как самостоятельно поддержать здоровье иммунной и лимфатической системы и усилить защиту организма?Мягкие статические практики могут принести иммунитету огромную пользу, так как выступят в качестве насоса для усиления циркуляции лимфы. А в сочетании с дыхательными упражнениями они усилят воздействие на лимфатические узлы и каналы. Лимфатическая система располагается по всему телу, но есть три участка, которые имеют особую важность для формирования иммунного ответа на чужеродные клетки – это зоны шеи, подмышечные впадины и живот.Упражнения для поддержки лимфатической системыМягкая стимуляция этих отделов с помощью дыхательных и статических движений, поможет нормализовать баланс жидкости в организме, защитит от инфекций и мутагенных клеток и позволит избавиться от токсинов и отходов жизнедеятельности.1. Диафрагмальное дыханиеБрюшное дыхание будет усиливать работу лимфосистемы. Чтобы оно действовало в качестве насоса, нужно лечь на спину, положить ладони на живот так, чтобы вам было удобно. Делая вдох, вы будете ощущать, как живот приподнимается к рукам, а выдыхая, почувствуете, как он опускается. Делайте вдохи и выдохи в течение нескольких минут.2. Для активизации лимфатической системыСядьте на пол и постарайтесь поджать под себя скрещенные ноги, если не получается, то присядьте на край подушки или валика, чтобы бедра были слегка приподняты. Положите правую ладонь позади себя, а левую, на правую ногу. Делая выдох, немного поверните плечи в правую сторону, а голову поворачивайте вперед, к левому плечу. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, на вдохе отклоните голову назад и влево, вы ощутите легкое натяжение правой стороны шеи, чтобы усилить эффект, можете немного приподнять плечи. Сохраните это положение, пока делаете выдох. Сделайте вдох и вернитесь в И. П. Повторите по 5 раз для каждой стороны.3. Для стимуляции лимфы в брюшной полостиСверните небольшой тугой валик из полотенца. Лягте на живот и подложите под него валик, чтобы он находился между грудной клеткой и тазом, расположите локти, где вам более комфортно. Делая вдох, вы будете чувствовать, как живот погружается в валик, а делая выдох, как рулон вдавливается в живот. Выполняйте в течение нескольких минут, расслабляя мышц на каждом выдохе.4. Для прокачивания лимфатических узловНачинайте делать низкие выпады, где заднее колено опускается на пол. Делая вдох, опускайте таз, поднимайте руки выше уровня сердца, и расставляйте их в стороны. Ладони разворачивайте вверх (поза кактуса) и сжимайте их в кулак, чтобы прокачать лимфу вниз, по рукам. Выдыхая, опускайте руки вниз, и расслабляйте мышцы одновременно, с возвращением бедер в исходное положение. Выполните 5 раз, се движения делайте в медленном темпе, очень плавно, не забывайте соотносить их с дыханием. Затем, повторите упражнение 5 раз на другую ногу.5. Для стимуляции лимфотокаДля этого, надо стать в «мостик». Вы можете начинать подъем со спины, осторожно приподнимая бедра и выгибая позвоночник, на комфортную для вас высоту. При этом, опирайтесь на руки и плечи, чтобы при подъеме вы почувствовали, как развернулась грудная клетка. Ладони расположите за спиной там, где вам будет удобно. Сделайте в этой позиции 5 глубоких вдохов и выдохов, затем медленно вернитесь в исходную позицию.6. Для поддержания лимфосистемы во всем телеСверните полотенце в тугой валик. Лягте на пол, поднимите ноги и вытяните их вверх вдоль стены. Подложите валик под бедра. Руки находятся вдоль тела. Задержитесь в этом положении на 3-5 минут, расслабляясь на выдохе.7. Для стимуляции соединительной тканиЛежа на спине, согните ноги в коленях и прижмите стопы к полу. Руки можете положить вдоль тела или раскинуть в стороны. Делая выдох, опускайте колени на пол, удерживая стопы на месте. На вдох – возвращайте колени вверх. Затем, на выдох, опустите колени в другую сторону. Делайте упражнение в течение нескольких минут, затем вытяните ноги и расслабьте все тело.

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