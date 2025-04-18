Сезон открыт: какие травмы можно получить при падении с электросамоката
С наступлением все более уверенного тепла улицы городов заполняются электросамокатами – количество любителей этого вида транспорта резко возрастает с приходом весны и лета, что подтверждается даннымт операторов каршеринга. Однако этот сезонный бум сопровождается и ростом аварийности – медики фиксируют резкий взлет (на 30%) числа обращений с травмами, полученными при падениях с электросамокатов. На опасность такого передвижения по городским улицам указывает и ВОЗ: статистика организации свидетельствует, что до 40% аварий с участием электросамокатов заканчиваются переломами и черепно-мозговыми травмами, а в отдельных случаях даже гибелью людей.
Неужели можно погибнуть в поездке на самокате?
Летом позапрошлого года в Сочи 22-летний турист из Москвы арендовал электросамокат и решил прокатиться по набережной ночью. На крутом повороте он не справился с управлением, вылетел на проезжую часть и столкнулся с внедорожником. В результате молодой москвич (на котором не было шлема) практически мгновенно скончался от полученной черепно-мозговой травмы. Это был 5-й смертельный случай в Сочи за 2023 год.
Почему электросамокаты так травмоопасны?
Высокая скорость при неустойчивой конструкции:
Средняя скорость электросамоката – 25–30 км/ч, а некоторые модели разгоняются до 50–60 км/ч;
Маленькие колеса и отсутствие амортизации делают их неустойчивыми на неровных дорогах – можно легко потерять управление и упасть (особенно при сильном разгоне).
Отсутствие защиты:
В отличие от велосипедистов, 90% пользователей самокатов не носят шлемы (не говоря уже о налокотниках или наколенниках) – «самокатчики» чаще получают ушибы (включая ушибы головы) разной степени тяжести.
При падении с самоката люди инстинктивно выставляют перед собой руки, что приводит к переломам запястий и ключиц.
Нарушение ПДД и невнимательность:
Многие пользователи самокатов ездят по тротуарам без соблюдения каких бы то ни было правил, создавая опасность для пешеходов.
На дорогах водители автомобилей не всегда способны заметить самокатчиков (особенно в темное время суток).
Технические неисправности:
Отказ тормозов, внезапное отключение двигателя или поломка руля – весьма распространенные причины падений людей с самокатов.
Какие травмы чаще всего получают при езде на электросамокате
Черепно-мозговые травмы:
30% госпитализаций самокатчиков связаны с ударами головой.
«Даже если человек еде на самокате со скоростью 20 километров в час, случайное падение может привести к сотрясению мозга или перелому черепа», - сказал в комментарии MedikForum.ru травматолог Владимир Горохов.
Переломы рук и ног:
«Лучевая кость» (предплечье) – самый частый перелом при падении вперед;
Ключица – ломается при ударе плечом;
Лодыжки и голени – их переломами чреваты боковые падения.
Травмы позвоночника:
Резкие торможения и наезды на препятствия могут вызвать компрессионные переломы позвонков.
Рваные раны и ушибы:
При падении есть риск содрать кожу на ладонях, коленях, лице.
В тяжелых случаях возможно повреждение внутренних органов (селезенки, печени).
Три реальных случая из медицинской статистики
В Москве: молодой мужчина (24 года) без шлема на арендованном электросамокате разогнался до 50 км/ч и выехал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем. Были получены множественные переломы ребер и таза, а также черепно-мозговая травма. К приезду врачей пострадавший умер.
В Санкт-Петербурге: девушка (19 лет) ехала на самокате по тротуару, не заметила бордюр, упала и ударилась спиной о бетонный парапет. Она получила компрессионный перелом грудного отдела позвоночника (потребовалась операция), а также ушиб спинного мозга, который привел к временному параличу ног. После реабилитации пациентка вновь смогла ходить, но у нее остались хронические боли.
В Казани: мальчик (12 лет), катаясь на родительском самокате, потерял управление и врезался в столб. Он получил тяжелое сотрясение мозга с внутричерепной гематомой (понадобилась экстренная операция), перелом руки. Кроме того, у подростка были выбиты зубы.
Врач-травматолог предупреждает: примерно каждый пятый случай травм на электросамокатах — у детей до 14 лет.
Как снизить риски во время поездок на самокате
Всегда носить защиту: шлем – обязателен (велосипедный или мотоциклетный); в идеале нужны наколенники, налокотники, перчатки – все это снижает риск переломов.
Не лихачить: не превышать скорость и не объезжать ямы или препятствия на высокой скорости; ездить по велодорожкам.
Проверять самокат перед поездкой: особенно тормоза, давление в колесах, заряд аккумулятора.
Быть внимательным: не использовать в поездке наушники – важно слышать окружающие звуки; не ездить в дождь – колеса в этом случае теряют сцепление с дорогой.
«Электросамокаты многим кажутся удобным транспортом, но травматизм во время поездок на них в 3 раза выше, чем на велосипедах. Если случилось падение – даже если кажется, что все в порядке – следует провериться у врача. Последствия некоторых травм (например, черепно-мозговых) проявляются не сразу».
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