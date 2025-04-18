Раскрыты главные враги качественного и глубокого сна

Ради качественного отдыха стоит избавиться от раздражающих факторов. Сомнолог Михаил Полуэктов назвал главных врагов хорошего сна. По его словам, с ними знакомо большинство современных людей. Речь идёт о многозадачности и последствиях урбанизации.Во-первых, врач порекомендовал сократить время, проводимое за экраном смартфона или компьютера перед сном. Синий свет экранов мешает выработке мелатонина и делает процесс засыпания более трудным.Эти устройства светят нам в глаза вредным синим светом, из-за чего наш мозг воспринимает самую тёмную ночь как яркий день и вместо сонливости насылает на нас искусственную и неуместную в поздний час бодрость, — объяснил Полуэктов.Во-вторых, важно работать над поддержанием психологического баланса и избегать стресса. Внутренняя гармония и спокойствие помогут настроить себя на качественный и полноценный отдых.

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