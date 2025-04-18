Россияне на удаленке работают с дивана или кровати: почему не стоит этого делать
По данным нового социсследования, половина российских сотрудников, работающих из дома, проводят рабочий день, лежа на диване или в кровати – только четверть «удаленщиков» стараются менять локацию рабочего места в квартире, и только пятая часть имеет рабочее место, напоминающее офис (письменный стол, регулируемое кресло, освещение). При этом, несмотря на отсутствие дома надлежащих условий для работы, многие россияне не хотят ездить в офисы – трата времени и стресс, связанные с дорогой туда и обратно, а также с необходимостью сосуществования в рабочем коллективе, отпугивают их больше, чем домашняя рутинная обстановка.
«Так называемая работа на удаленке окончательно перестала быть чем-то экзотичным в период пандемии коронавируса. Популярность этого формата занятости является отражением современных реалий – он получил широкое распространение с развитием сферы IT и других «цифровых» профессий. Вдобавок такая работа обладает определенными плюсами – позволяет экономить время и деньги, дает человеку возможность работать в более комфортном для него режиме, не испытывая стресс из-за интриг и конфликтов в коллективе или постоянного шума в офисе. Для многих людей с личностными особенностями такая работа является настоящей находкой – например, к удаленке тяготеют интроверты, которым важно находиться в одиночестве, или люди с развитой самодисциплиной, а также творческие личности, которым необходима сосредоточенность на процессе без отвлекающих факторов и внешнего контроля», - этим мнением с MedikForum.ru поделилась психолог Анастасия Пешкова.
Почему вредно работать лежа с ноутбуком на коленях или животе
Судя по результатам недавнего опроса, одним из существенных минусов удаленной работы является отсутствие организованного рабочего пространства – в таких обстоятельствах офисом становится вся квартира, а конкретным рабочим местом – диван или кровать.
«Когда человек работает на диване или в кровати, его тело принимает положение, позволяющее разместить ноутбук обычно на ногах или животе, – такая поза является неестественной, и работа в этом положении по-разному вредит и мужчинам, и женщинам».
Почему не стоит работать подобным образом:
Страдают позвоночник и мышцы
Шея и плечи оказываются постоянно напряженными, так как голова наклонена вниз к экрану. Это может вссти к хроническим болям, зажимам, мигреням.
Поясница прогибается или, наоборот, округляется, что увеличивает нагрузку на межпозвоночные диски. Со временем это способствует появлению протрузий и грыж.
Тазобедренные суставы находятся в положении, ухудшающем кровообращение в ногах.
Страдает кровообращение и репродуктивное здоровье
У мужчин перегрев от ноутбука на коленях повышает температуру в паховой области, что негативно влияет на качество спермы и может способствовать развитию простатита.
У женщин, которые подолгу сидят в постели с ноутбуком, нарушается кровоток в малом тазу, что повышает риск варикоза, застойных процессов, гинекологических заболеваний.
Страдает дыхание и пищеварение
Находясь в кровати, сложно поддерживать хорошую осанку – невольно возникает сгорбленная поза, при которой сдавливается грудная клетка, уменьшается объем легких. Это приводит к поверхностному дыханию, гипоксии и повышенной утомляемости.
В свою очередь, пережатый живот ухудшает перистальтику кишечника, что может вызывать изжогу, запоры и вздутие.
Страдает нервная система
У человека с ноутбуком в постели мозг хуже снабжается кислородом из-за неправильного положения тела, что ухудшает концентрацию и увеличивает стресс. К тому же мозг перестает разделять зоны для отдыха и активности – кровать перестает ассоциироваться только с необходимостью спать, и это влияет на развитие бессонницы.
Что говорят социологи о работе на удаленке:
«В таких условиях размываются границы четкого рабочего графика, что негативно сказывается на самочувствии – люди чаще испытывают тревожность, страдают от нарушений сна и выгорания».
Как работать удаленно, чтобы не навредить здоровью: советы экспертов
Необходимо иметь правильно организованное рабочее место:
Стол и удобный стул (лучше эргономичный);
Монитор – на уровне глаз (чтобы не наклоняться).
Клавиатура и мышь – на удобной высоте (запястья не должны перенапрягаться).
Соблюдать режим работы и отдыха:
Делать перерывы каждые 30–60 минут (вставать, разминаться, выполнять упражнения).
Не работать лежа;
Разграничивать работу и отдых, иметь полноценный выходной без рабочих обязанностей.
Поддерживать физическую активность:
Выполнять зарядку и упражнения на растяжку в течение дня, а также упражнения на укрепление мышц корпуса, спины.
Совершать прогулки на свежем воздухе (хотя бы 30 минут в день).
Поддерживать социальные контакты:
Общаться с коллегами, друзьями, родственниками, используя видеозвонки.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий