Россияне на удаленке работают с дивана или кровати: почему не стоит этого делать

Только у каждого пятого россиянина, работающего дистанционно, имеется полноценное рабочее место – почему «диванные» работники рискуют своим здоровьем?По данным нового социсследования, половина российских сотрудников, работающих из дома, проводят рабочий день, лежа на диване или в кровати – только четверть «удаленщиков» стараются менять локацию рабочего места в квартире, и только пятая часть имеет рабочее место, напоминающее офис (письменный стол, регулируемое кресло, освещение). При этом, несмотря на отсутствие дома надлежащих условий для работы, многие россияне не хотят ездить в офисы – трата времени и стресс, связанные с дорогой туда и обратно, а также с необходимостью сосуществования в рабочем коллективе, отпугивают их больше, чем домашняя рутинная обстановка.«Так называемая работа на удаленке окончательно перестала быть чем-то экзотичным в период пандемии коронавируса. Популярность этого формата занятости является отражением современных реалий – он получил широкое распространение с развитием сферы IT и других «цифровых» профессий. Вдобавок такая работа обладает определенными плюсами – позволяет экономить время и деньги, дает человеку возможность работать в более комфортном для него режиме, не испытывая стресс из-за интриг и конфликтов в коллективе или постоянного шума в офисе. Для многих людей с личностными особенностями такая работа является настоящей находкой – например, к удаленке тяготеют интроверты, которым важно находиться в одиночестве, или люди с развитой самодисциплиной, а также творческие личности, которым необходима сосредоточенность на процессе без отвлекающих факторов и внешнего контроля», - этим мнением с MedikForum.ru поделилась психолог Анастасия Пешкова.Почему вредно работать лежа с ноутбуком на коленях или животеСудя по результатам недавнего опроса, одним из существенных минусов удаленной работы является отсутствие организованного рабочего пространства – в таких обстоятельствах офисом становится вся квартира, а конкретным рабочим местом – диван или кровать.«Когда человек работает на диване или в кровати, его тело принимает положение, позволяющее разместить ноутбук обычно на ногах или животе, – такая поза является неестественной, и работа в этом положении по-разному вредит и мужчинам, и женщинам».Почему не стоит работать подобным образом:Страдают позвоночник и мышцыШея и плечи оказываются постоянно напряженными, так как голова наклонена вниз к экрану. Это может вссти к хроническим болям, зажимам, мигреням.Поясница прогибается или, наоборот, округляется, что увеличивает нагрузку на межпозвоночные диски. Со временем это способствует появлению протрузий и грыж.Тазобедренные суставы находятся в положении, ухудшающем кровообращение в ногах.Страдает кровообращение и репродуктивное здоровьеУ мужчин перегрев от ноутбука на коленях повышает температуру в паховой области, что негативно влияет на качество спермы и может способствовать развитию простатита.У женщин, которые подолгу сидят в постели с ноутбуком, нарушается кровоток в малом тазу, что повышает риск варикоза, застойных процессов, гинекологических заболеваний.Страдает дыхание и пищеварениеНаходясь в кровати, сложно поддерживать хорошую осанку – невольно возникает сгорбленная поза, при которой сдавливается грудная клетка, уменьшается объем легких. Это приводит к поверхностному дыханию, гипоксии и повышенной утомляемости.В свою очередь, пережатый живот ухудшает перистальтику кишечника, что может вызывать изжогу, запоры и вздутие.Страдает нервная системаУ человека с ноутбуком в постели мозг хуже снабжается кислородом из-за неправильного положения тела, что ухудшает концентрацию и увеличивает стресс. К тому же мозг перестает разделять зоны для отдыха и активности – кровать перестает ассоциироваться только с необходимостью спать, и это влияет на развитие бессонницы.Что говорят социологи о работе на удаленке:«В таких условиях размываются границы четкого рабочего графика, что негативно сказывается на самочувствии – люди чаще испытывают тревожность, страдают от нарушений сна и выгорания».Как работать удаленно, чтобы не навредить здоровью: советы экспертовНеобходимо иметь правильно организованное рабочее место:Стол и удобный стул (лучше эргономичный);Монитор – на уровне глаз (чтобы не наклоняться).Клавиатура и мышь – на удобной высоте (запястья не должны перенапрягаться).Соблюдать режим работы и отдыха:Делать перерывы каждые 30–60 минут (вставать, разминаться, выполнять упражнения).Не работать лежа;Разграничивать работу и отдых, иметь полноценный выходной без рабочих обязанностей.Поддерживать физическую активность:Выполнять зарядку и упражнения на растяжку в течение дня, а также упражнения на укрепление мышц корпуса, спины.Совершать прогулки на свежем воздухе (хотя бы 30 минут в день).Поддерживать социальные контакты:Общаться с коллегами, друзьями, родственниками, используя видеозвонки.

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