Секреты здоровых волос: почему мужчины лысеют чаще и что с этим делать

Врач-трихолог раскрыл секреты сохранения волос и объяснил, почему мужчины теряют их чаще женщин. Проблема облысения имеет как генетические, так и приобретенные факторы.Денис Валиев, врач-дерматовенеролог и специалист по пересадке волос, объясняет: «Мужчины лысеют чаще из-за большей чувствительности волосяных фолликулов к андрогенам и из-за большего количества этих гормонов в организме. У женщин концентрация андрогенов ниже, поэтому признаки облысения проявляются позже, обычно к 50 годам».Андрогенетическая алопеция – наиболее распространенная причина потери волос у мужчин. Этот тип облысения имеет наследственный характер и связан с преобразованием тестостерона в дигидротестостерон (ДГТ), который сокращает фазу роста волос. Интенсивные тренировки, особенно с использованием стероидов, могут усугубить проблему из-за изменения гормонального баланса. При этом умеренные физические нагрузки улучшают кровообращение и общее состояние организма, что положительно влияет на волосы.Стресс и депрессия – еще один важный фактор выпадения волос. При эмоциональном перенапряжении развивается телогеновое выпадение, когда значительная часть волос переходит в фазу покоя, а через несколько месяцев начинается их интенсивное выпадение. Это состояние обычно временное, и при снижении стресса волосы восстанавливаются.Полностью остановить наследственное облысение невозможно, но его можно замедлить с помощью медикаментозного лечения. Препараты миноксидил и финастерид помогают снизить скорость выпадения и стимулируют рост волос. Дополнительные методики включают мезотерапию и лазерную терапию, хотя их эффективность индивидуальна.При дефиците питательных веществ могут помочь витамины и минералы. Железо, витамин D, цинк, биотин, омега-3 и коллаген поддерживают здоровье волос. Однако важно понимать, что БАДы неэффективны при гормональных или генетических причинах облысения.Если консервативное лечение не дает результатов, возможна трансплантация волос. Этот метод позволяет добиться заметных результатов, которые становятся видны через 6-12 месяцев после процедуры. Альтернативой может служить SMP-татуаж, создающий визуальный эффект густых волос.У женщин выпадение волос часто связано с гормональными изменениями – беременностью, ПМС, менопаузой или заболеваниями щитовидной железы. После родов волосы обычно восстанавливаются в течение 6-12 месяцев без специального лечения.Существует миф, что бритье головы способствует лучшему росту волос. На самом деле, это не влияет на скорость роста или густоту. Просто после бритья волосы отрастают одновременно и кажутся более густыми.Правильный уход за волосами включает использование мягких шампуней, минимизацию использования фена и утюжка, регулярный массаж кожи головы. Здоровый образ жизни также положительно влияет на состояние волос – сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, отказ от курения и управление стрессом замедляют процесс облысения.При проблемах с волосами следует обращаться к трихологу, который, согласно российскому законодательству, должен иметь базовое образование дерматолога. В случае подозрения на гормональные нарушения может потребоваться консультация эндокринолога или других специалистов.

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