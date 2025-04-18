Герпесвирус может быть фактором риска развития болезни Альцгеймера

Врач-невролог Федерального центра мозга и кандидат медицинских наук Ольга Яковлева раскрыла опасную связь между вирусом герпеса и развитием болезни Альцгеймера. Паркинсолог и сомнолог отметила, что медицинское сообщество изучает данную взаимосвязь уже с середины прошлого века.Значимый научный прорыв произошел в 2018 году, когда были опубликованы исследования, подтверждающие повышенный риск развития болезни Альцгеймера у носителей герпесвируса. Особую опасность, по словам специалиста, представляет вирус простого герпеса 1 типа — тот самый, что вызывает характерные высыпания на губах, которые многие ошибочно считают безобидными.Механизм воздействия герпеса на мозг связан с возрастными изменениями иммунной системы. С годами защитные функции организма ослабевают, что позволяет вирусу, который может долгое время находиться в латентном состоянии, активизироваться непосредственно в мозговой ткани. Такая активация приводит к гибели нейронов, что является одним из ключевых патологических процессов при болезни Альцгеймера.Яковлева подчеркивает серьезность проблемы: до 20% всех поражений нервной системы имеют связь с герпесвирусной инфекцией. При этом последствия инфицирования могут быть весьма тяжелыми для значительной части пациентов. По статистике, у 15-20% людей, перенесших активацию герпесвируса, последствия могут сохраняться долгое время и в наиболее тяжелых случаях приводить к инвалидности.Важно отметить, что герпесвирусная инфекция широко распространена в популяции — до 90% взрослых людей являются носителями вируса простого герпеса 1 типа. Большинство из них приобретают вирус еще в детском возрасте, и он остается в организме на всю жизнь, периодически реактивируясь при снижении иммунитета, стрессе или других неблагоприятных факторах.Учитывая потенциальную связь между герпесвирусом и нейродегенеративными заболеваниями, особенно важно проводить профилактику герпетических высыпаний и своевременно лечить возникающие проявления инфекции. При первых признаках активации вируса рекомендуется обратиться к врачу для назначения противовирусной терапии.

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