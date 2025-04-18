Россияне подвержены импульсивным ненужным покупкам: что скрывается за этим и как удержаться

Практически половина россиян признаются, что у них не получается копить деньги — в том числе из-за неспособности обдуманно тратить их.Группа «Ренессанс Страхование» провела опрос россиян, в котором практически половина респондентов критически оценили свою способность распоряжаться личными финансами. Почти каждый второй участник, заявивший о своих проблемах с финансовой грамотностью (48%), признался, что у него не получается делать денежные накопления. Вместе с тем каждый третий ответил, что часто совершает импульсивные и бесполезные покупки.Какие покупки россияне часто совершают импульсивноПо данным исследований (Romir, Nielsen, Яндекс.Маркет), чаще всего россияне спонтанно покупают:Еду и напитки (35%) — сладости у кассы, кофе навынос, лишние продукты в супермаркете.Одежду и аксессуары (25%) ­­— вещи, которые продаются со скидками, но в которых нет реальной потребности;Косметику и парфюмерию (15%) — сначала это кажется привлекательным и нужным, но интерес вскоре пропадает;Электроника и гаджеты (10%) — приобретаются по пример других.Домашний декор (8%) — статуэтки, декоративные подушки, аромасвечи, от которых потом избавляются.Подписки и цифровые услуги (7%) — деньги уходят на ненужные стриминги или мобильные приложения.Что скрывается за импульсивными покупками?«Нередко спонтанные покупки обуславливаются психологическими причинами — например, они становятся способом снять стресс, напряжение, тревогу, особенно если человеку бывает не с кем обсудить свои переживания, он не получает нужной поддержки или профессиональной помощи. Положительные эмоции от обладания новой вещью ослабляют напряжение, поэтому к покупкам прибегают как к антидепрессанту, тем более, что купить какую-то вещь проще, чем осознать свою проблему или обратиться к специалисту», - об этом в беседе с MedikForum.ru сказала психолог Анастасия Пешкова.Также импульсивные покупки могут «говорить» о низкой самооценке, — когда для человека покупка чего-то нового становится подтверждением его заслуг, совершается по принципу «я это заслужил(а)».НейробиологияЗа нашу подверженность спонтанным покупкам может быть в том числе ответствен мозг. Когда они совершаются, в головном мозге происходит настоящий дофаминовый всплеск — выделяется много дофамина, обеспечивающего приятные ощущения, чувство удовольствия. Если организм человека в силу индивидуальных особенностей оказывается чувствителен к дофамину, он будет стремиться получать его как можно чаще.Когда импульсивные покупки становятся проблемой?Вот тревожные признаки этого:Траты превышают доходы, появляются долги;После покупки возникает чувство вины;Человек занимается покупками вместо решения реальных проблем;Человек начинает скрывать (например, от близких) чеки или купленные вещи.Такие симптомы говорят о том, что человеку необходима профессиональная помощь.Что помогает удержатся от ненужных трат и не покупать лишнее: советы психологаПридерживайтесь «правила 24 часов» — откладывайте покупку на сутки.Убедитесь в необходимости — задайте себе перед покупкой 3 вопроса о том, зачем нужна новая вещь, как сильно вы в ней нуждаетесь и как часто намерены использовать.Используйте наличные вместо карт — с физическими деньгами тяжелее расставаться.Удалите из телефона приложения магазинов — так меньше соблазнов.

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