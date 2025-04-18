Вызываются изменениями в ДНК: что представляют собой генетические заболевания

Генетические заболевания подразумевают самые разные патологии – от относительно легких до смертельно опасных. Нарушения, вызывающие их, могут передаваться по наследству.Возникновение генетических заболеваний тесно связано с нарушениями, которые вызываются изменениями в ДНК (особенно высоким риск таких нарушений делает наследственная предрасположенность, хотя также они могут возникать спонтанно). Вследствие этих процессов возникают неблагополучные изменения в работе органов и систем организма, что ведет к разнообразным по своей опасности и тяжести патологиям. По данным ВОЗ, около 1% всех новорожденных в мире имеют те или иные генетические нарушения. Некоторые из них проявляются сразу после рождения, другие – только во взрослом возрасте.Почему возникают генетические болезниНазываемые учеными причины делятся на три основные категории:Наследственные мутации: они могут передаваться от родителей, даже если у них самих болезнь не проявляется (они в этом случае являются носителями рецессивного гена).Спонтанные мутации: нарушения этого типа возникают в процессе формирования половых клеток или на ранних стадиях эмбрионального развития.Хромосомные аномалии: они связаны с изменением числа или структуры хромосом (например, при синдроме Дауна имеется лишняя 21-я хромосома).Факторы, повышающие риск генетических нарушенийК ним относятсяВозраст родителей (особенно матери после 35 лет);Воздействие на организм радиации, токсинов, некоторых лекарств;Близкородственные браки (увеличивают риск рецессивных болезней).Какими бывают генетические заболеванияМоногенные болезни (вызываются мутацией в одном гене)Аутосомно-доминантные (достаточно одной копии дефектного гена):Хорея Гентингтона – происходит прогрессирующее поражение нервной системы;Синдром Марфана – возникает патология соединительной ткани: слишком высокий рост, проблемы с сердцем.Аутосомно-рецессивные (нужны две копии гена):Муковисцидоз – поражаются легкие и ЖКТ;Фенилкетонурия – возникает нарушение обмена веществ.Сцепленные с полом (связаны с X-хромосомой):Гемофилия – имеется нарушение свертываемости крови.Мышечная дистрофия Дюшенна – происходит прогрессирующая слабость мышц.Хромосомные аномалииСиндром Дауна (трисомия 21-й хромосомы) – наблюдаются характерные черты лица, некоторые признаки умственной отсталости;Синдром Патау (трисомия 13-й хромосомы) – возникают тяжелые пороки развития.Синдром Клайнфельтера (XXY у мужчин) – развиваются бесплодие, гинекомастия.Мультифакториальные заболеванияВозникают из-за сочетания генетической предрасположенности и внешних факторов:Сахарный диабет 1-го типа;Аутизм;Шизофрения;Врожденные пороки сердца.Что позволяет выявить генетические патологииЭто можно сделать с помощью современных методов диагностики:Пренатальный скрининг (во время беременности):УЗИ и биохимические анализы (выявление рисков);НИПТ (неинвазивный тест по крови матери);Амниоцентез (анализ околоплодных вод).Неонатальный скрининг (у новорожденных):Анализ крови на 5 наследственных болезней в России.Генетическое тестирование:Кариотипирование (изучение хромосом);ПЦР, секвенирование ДНК (поиск конкретных мутаций).

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