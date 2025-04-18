Циркадный дисбаланс: как бессонница влияет на работу мозга

Подробнее на эту тему рассказала биохакер Мария Молоствова.Свет, исходящий от телевизоров, других гаджетов и лампочек воспринимается глазом определенным образом, посылая в мозг сигналы о том, что сейчас день. Глимфатическая система не “расслабится” должным образом без темноты, которая способствует достижению необходимой структуры сна. Это приводит к риску как сердечных, так и аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.Если ваш организм что-то беспокоит, задумайтесь о том, насколько хорошо вы спите.Причина в том, что у нас есть встроенная очистительная система, которая очищает мозг от токсинов ночью. Это важно, потому что ночью нейронные сигналы сообщают всему телу, как действовать, чтобы избавиться от токсинов, накопившихся в головном мозге.Во время глубокого сна ваш мозг расслабляется и способствует высвобождению спинномозговой жидкости через плотные соединения, “связываясь” с глимфатической системой."Глимфатическая система – это биосистема транспортировки жидкости, которая имеет доступ ко всем областям мозга. Она способствует обмену спинномозговой и интерстициальной жидкости, а также выводит отходы из метаболически активного мозга", - рассказала эксперт.В головном мозге и глазах глимфатическая система выводит жидкость и растворенные вещества из метаболически активной нервной ткани. Организацию потока мозговой и глазной жидкости можно разделить на четыре отдельных сегмента.Первый сегмент глимфатической системы мозга включает производство спинномозговой жидкости (фиолетовые стрелки) и кровообращение в САП (субарахноидальном пространстве).Вот почему очень важно ограничивать воздействие синего света (от устройств) на глаза после заката.Другой важный фактор – это дыхание. Если вы дышите ночью через рот, мозг должен тратить энергию на мониторинг дыхательных путей, поэтому – обязательно дышите через нос, чтобы помочь всей системе правильно очищать мозг и перемещать спинномозговую жидкость вверх по позвоночнику.Очки, блокирующие синий свет, являются одним из способов решения проблемы, тейпирование рта - другой. Жизнь в соответствии с вашим циркадным ритмом и глубокое носовое дыхание помогают нервной системе работать правильно!Если вы испытываете проблемы со здоровьем, задумайтесь о качестве вашего сна. Соблюдение циркадных ритмов и обеспечение условий для глубокого сна могут стать ключевыми факторами для поддержания вашего здоровья на высоком уровне.Восстановление естественного ритма сна, ограничение воздействия синего света и поддержка работы глимфатической системы – это важные аспекты заботы о здоровье мозга и организма в целом. Не игнорируйте сигналы вашего тела и старайтесь улучшать качество сна для жизнестойкости и благополучия.

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