«Глаза енота» и еще 4 признака травмы головы, которые появляются не сразу

Весной и летом мы много времени проводим на улице — на велосипедах, роликах, самокатах. И хотя зимой тоже можно запросто получить травму головы, на том же гололеде, но в теплое время года риски возрастают. Особенно у детей.Конечно, если у вас есть повод заподозрить серьезную травму головы — например, при падении с высоты или при ДТП, в том числе с самокатом, — надо сразу вызывать скорую помощь и разбираться со здоровьем по горячим следам. Однако, если удар или падение были несильными, а внешне вроде никаких повреждений нет, кто-то может сразу не обратиться к врачу и даже забыть о происшествии. А дальше как повезет.Как рассказала фельдшер Екатерина Синицына, есть симптомы, которые указывают на полученную травму головы. Но проблема в том, что они появляются не сразу, а спустя некоторое время. И вот тут надо проявить особую бдительность, особенно родителям. Ведь весной и летом дети постоянно в движении, носятся и гоняют на велосипедах. А родители не всегда рядом и могут не знать о случившемся.Екатерина Синицына в своем телеграм-канале рассказала родителям о пяти симптомах перелома черепа, которые могут проявляться спустя время.Симптом Бэттла. Выглядит как синяк за ухом и может быть признаком перелома основания черепа. Появляется этот симптом через 12–24 часа после травмы головы, а иногда даже позже — может пройти двое-трое суток. Такая отсрочка во времени происходит из-за того, что кровь изнутри медленно просачивается к поверхности кожи за ухом.«Глаза енота». Это темные синяки вокруг обоих глаз, как будто ребенок нарисовал очки. Возникает этот симптом тоже не сразу.Кровь или прозрачная жидкость из носа или уха. Иногда эта жидкость может быть прозрачной или с прожилками крови.Проблемы со слухом. Ребенок может жаловаться на заложенность уха, шум или снижение слуха, особенно с одной стороны.Проблемы с глазами. Например, разные зрачки, появившееся косоглазие или плавающий взгляд. Все это может быть признаком повреждения или сдавления черепных нервов.«Обязательно наблюдайте за детьми, если они ударяются головой! Если сразу после травмы симптома нет, это не дает стопроцентную гарантию, что все в порядке», — предупредила медик.Рентген или КТ?Многие боятся лишний раз делать компьютерную томографию головы, предпочитая сначала ограничиться только рентгеном. Предполагают, что если что-то есть, то он в любом случае покажет. По словам Екатерины Синицыной, это не так, одно исследование не заменяет другое.Как обращает внимание медик, рентген покажет переломы костей, но по нему нельзя увидеть кровоизлияния или повреждения мозга — гематомы, ушибы и так далее. Поэтому при подозрении на серьезные травмы головы и мозга КТ считается золотым стандартом диагностики.Специалист назвала случаи травм у детей, когда КТ головы обязательно нужна. Это если ребенок:терял сознание;стал вялым или неадекватно себя ведет;если ему меньше двух лет и у него есть вдавленный участок на голове;если у него высокий риск травмы головы (падение с высоты, авария и т. д.);если была повторная рвота или судороги;если появились другие неврологические нарушения.Взрослым КТ головы при травме также стоит сделать, если возраст пострадавшего больше 65 лет или он принимает антикоагулянты, которые повышают риск кровотечений.К словуРанее петербургские неврологи называли ранние признаки растущей опухоли мозга у детей и взрослых. Они отличаются.Так, у взрослых одна из самых частых ранних жалоб — длительные головные боли. По словам врачей, такие боли особенно мучат людей во второй половине ночи и утром. Еще одним распространенным ранним симптомом опухоли мозга бывает впервые случившийся судорожный приступ.У детей с опухолью мозга первый симптом обычно отличается от взрослых. По словам специалистов, нередко самая первая жалоба у них — это рвота. Таких детей часто обследуют у гастроэнтерологов, но только через 1-1,5 года им удается сделать МРТ и поставить правильный диагноз.

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