Гастроэнтеролог Тимощенко раскрыла секрет волшебной силы шпината

Один из самых простых способов разнообразить рацион — это добавлять в него овощи и зелень. Эти продукты отлично сочетаются с мясом, гарниром, супами. При этом приносят колоссальную пользу здоровью.Правильное питание не подразумевает погоню исключительно за полезными продуктами. Во-первых, таких не бывает, ведь если питаться исключительно овощами, то проблем со здоровьем не избежать. Во-вторых, даже худеющим и спортсменам можно и нужно есть сладкое и мучное — вопрос лишь в количестве.Кроме того, необходимо следовать главному принципу: меню должно быть разнообразным и вкусным. А если хотите сделать ужин или завтрак максимально полезными, то добавьте в еду шпинат, говорит врач.«Возможно, кто-то помнит героя американских комиксов и мультфильмов, которого зовут моряк Попай. Так вот, этот персонаж увеличивал свою силу с помощью шпината! Он становился невероятно мощным и ловким», — рассказывает гастроэнтеролог.Чем полезен шпинатЭту зелень действительно можно назвать чудо-продуктом. Шпинат ели еще в древние времена, упоминается он и в эпоху Средневековья. Одно из его главных достоинств — питательность. В продукте содержатся белок, калий, марганец и железо. Шпинат отлично насыщает, при этом не добавит вам лишних калорий.Теперь давайте более наглядно. В 100 г зелени содержится:2, 86 г белка,0,39 г жиров,3,63 г углеводов (из них 2,2 грамма клетчатки),2,7 мг железа (27,1% суточной нормы),0,9 мг марганца (39% суточной нормы),558 мг калия (11,9% суточной нормы),79 мг магния (19,8 %суточной нормы).И это еще не все! В шпинате много витаминов, среди которых А, Е, С, К, а также витамины группы В — B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9.Такое обилие полезных микро- и макроэлементов можно встретить далеко не в каждом продукте.«Шпинат считается прекрасным источником растительного белка, что делает его незаменимым компонентом здорового рациона. Он отлично сочетается с салатами, рыбой, мясом, сыром, поэтому вы можете добавлять его во множество блюд», — говорит врач.Эта зелень также должна быть в рационе гипертоников: в шпинате много калия, который необходим для контроля давления. Этот продукт даже входит в рекомендации по питанию в рамках DASH -диеты — ее признали одной из самых полезных в мире.Еще один огромный плюс шпината — высокое содержание биофлавоноидов, которые придают его листьям темно-зеленый цвет. Эти компоненты оказывают положительное влияние на нервную, сердечно-сосудистую системы и обмен веществ в целом.«Шпинат обладает определенным противоотечным и мочегонным эффектом, а также помогает нормализовать работу ЖКТ. И даже если у вас есть непереносимость другой зелени, то этот продукт стоит попробовать. Он нейтральный на вкус и отлично усваивается», — говорит врач.Кому нельзя есть шпинатЛюдям, у которых есть индивидуальная непереносимость (появляется вздутие, чувство тяжести).Тем, кто принимает варфарин (может снизить эффективность препарата, поэтому шпинат из рациона нужно исключить).Людям с мочекаменной болезнью. В зелени много щавелевой кислоты, поэтому есть риск образования камней. Нужна консультация врача.

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