Лучше усвоятся железо, цинк, кальций: врач объяснил, зачем замачивать гречку и рис

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, что крупы надо замачивать, желательно на ночь. Это давняя практика, которая имеет под собой серьезное научное обоснование.

— Замачивание круп на ночь способствует активации ряда биохимических процессов, которые улучшают усвояемость питательных веществ и снижают содержание антинутриентов, — написал медик в своем блоге.

При замачивании снижается содержание фитиновой кислоты. Это вещество, которое содержится в семенах, орехах, бобовых и крупах. Она связывается с минералами и образует нерастворимые фитаты, препятствующие их всасыванию в кишечнике.

— Фитиновая кислота является антинутриентом, так как снижает биодоступность важных минералов, — подчеркнул врач.

При замачивании активируется фермент фитаза. Он расщепляет фитиновую кислоту и высвобождает связанные с ней минералы. В результате увеличивается биодоступность железа, цинка, кальция и магния.

Кроме фитиновой кислоты в крупах могут содержаться другие антинутриенты: танины и ингибиторы ферментов. Замачивание помогает удалить часть этих веществ.

Замачивание способствует активации ферментов, которые расщепляют сложные углеводы и белки на более простые и легкоусвояемые соединения.

Другие плюсы: вы сократите время варки, улучшите текстуру и вкус крупы. Такие каши получаются более мягкими, нежными и рассыпчатыми.

Длительность замачивания может варьироваться. Кутушов приводит такие данные:

Овес — 8-12 часов
Спелт, рожь — 8 часов
Рис коричневый — 12 часов
Рис белый — 9 часов
Рис дикий — 5 часов
Перловая крупа — 6 часов
Гречневая крупа — 5 часов
Пшено — 5 часов
Киноа — 3 часа

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