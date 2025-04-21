Лучше усвоятся железо, цинк, кальций: врач объяснил, зачем замачивать гречку и рис

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, что крупы надо замачивать, желательно на ночь. Это давняя практика, которая имеет под собой серьезное научное обоснование.— Замачивание круп на ночь способствует активации ряда биохимических процессов, которые улучшают усвояемость питательных веществ и снижают содержание антинутриентов, — написал медик в своем блоге.При замачивании снижается содержание фитиновой кислоты. Это вещество, которое содержится в семенах, орехах, бобовых и крупах. Она связывается с минералами и образует нерастворимые фитаты, препятствующие их всасыванию в кишечнике.— Фитиновая кислота является антинутриентом, так как снижает биодоступность важных минералов, — подчеркнул врач.При замачивании активируется фермент фитаза. Он расщепляет фитиновую кислоту и высвобождает связанные с ней минералы. В результате увеличивается биодоступность железа, цинка, кальция и магния.Кроме фитиновой кислоты в крупах могут содержаться другие антинутриенты: танины и ингибиторы ферментов. Замачивание помогает удалить часть этих веществ.Замачивание способствует активации ферментов, которые расщепляют сложные углеводы и белки на более простые и легкоусвояемые соединения.Другие плюсы: вы сократите время варки, улучшите текстуру и вкус крупы. Такие каши получаются более мягкими, нежными и рассыпчатыми.Длительность замачивания может варьироваться. Кутушов приводит такие данные:Овес — 8-12 часовСпелт, рожь — 8 часовРис коричневый — 12 часовРис белый — 9 часовРис дикий — 5 часовПерловая крупа — 6 часовГречневая крупа — 5 часовПшено — 5 часовКиноа — 3 часа

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