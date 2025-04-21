Ученые назвали продукты, которые негативно влияют на мозг
Команда экспертов установила, что чрезмерное потребление ультрапереработанных продуктов сопровождается нарушениями обмена веществ, повышением индекса массы тела и системным воспалительным процессом. Последнее обстоятельство затрагивает участки мозга, контролирующие пищевое поведение, создавая замкнутый круг зависимости от нездоровой пищи.
Это может объяснить, почему людям, которые часто употребляют в пищу продукты с высокой степенью переработки, трудно изменить свои пищевые привычки.
По словам авторов, результаты их исследования имеют большое значение, поскольку они указывают на сложную взаимосвязь между питанием, ожирением и здоровьем мозга.
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