Врач Вялов составил топ-5 продуктов с высоким содержанием железа. На первом месте — кунжут

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов составил топ-5 продуктов с высоким содержанием железа. Об этом он написал в своем блоге.

— Многие гоняются за набором железа. При этом не знают: сколько и в каких продуктах оно содержится. Так железа не собрать! — отметил медик.


Топ-5 продуктов с высоким содержанием железа на 100 граммов:

кунжут – 16 мг, 114% от суточной нормы
морская капуста – 16 мг, 114%
отруби пшеничные – 14 мг, 100%
чечевица – 11,8 мг, 84%
гречка – 8,3 мг, 59%

Вялов пишет, что есть можно «достать железо из ферритина», вещества, в котором хранится железо, по аналогии с энергией и жиром.

— Жир лежит и не используется. Ферритин тоже лежит и не используется. Но в другой период времени организм может заглянуть на «склад» и разобрать жир на энергию, а ферритин на железо, — отметил специалист.

Признаки недостатка железа в организме:

слабость, сонливость, повышенная утомляемость;
головные боли, шум в ушах, головокружение;
желание съесть несъедобное — мел, глину, зубной порошок;
пристрастие к запахам бензина, ацетона, лака, красок;
бледность, сухость, появление трещин в уголках рта, длительное заживление ран;
хрупкость ногтей;
выпадение и ломкость волос;
заболевания полости рта и ЖКТ;
учащенное сердцебиение, боли в сердце, одышка, отеки.

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